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Городская поликлиника №8
Государственная
В клинике 61 врач
Адреса
Взрослое отделение
ул. Воровского, 12
1-й этаж
- +7 (4212) 228 841, регистратура
- +7 (4212) 228 769, зав. терапевтическим отделением / отделение профилактики
Детское и гинекологическое отделения
ул. Воровского, 10А
- +7 (4212) 229 057, регистратура
- +7 (4212) 229 145, приемная гл. врача
- +7 (4212) 228 387, отдел закупок, экономический отдел
- +7 (4212) 228 913, главная медсестра
- +7 (4212) 228 633, бухгалтерия
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Врачи работающие в клинике
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Стаж 20 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Стаж 15 лет / Врач первой категории
Стаж 15 лет / Врач первой категории
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Принимает детей
Стаж 21 год / Врач второй категории
Стаж 21 год / Врач второй категории
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Стаж 16 лет / Врач первой категории
Стаж 16 лет / Врач первой категории
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Стаж 18 лет
Стаж 18 лет
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Принимает детей
Стаж не указан
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Принимает детей
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Стаж 11 лет
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Принимает детей
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Принимает детей
Стаж не указан / Врач второй категории
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Стаж 26 лет / Врач первой категории
Стаж 26 лет / Врач первой категории
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