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Городская поликлиника №8
5.9
Рейтинг

Городская поликлиника №8

Государственная
В клинике 61 врач
Адреса
Взрослое отделение
ул. Воровского, 12
1-й этаж
c 8:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
  • +7 (4212) 228 841, регистратура
  • +7 (4212) 228 769, зав. терапевтическим отделением / отделение профилактики
Детское и гинекологическое отделения
ул. Воровского, 10А
c 8:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
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Врачи работающие в клинике
Гуломов Мухаммедшариф Гафорович
7.3
Рейтинг
Рейтинг
7.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Гуломов Мухаммедшариф Гафорович

Мануальный терапевт, Травматолог-ортопед
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Мануальный терапевт, Травматолог-ортопед
Стаж 20 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Изотова Елена Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Изотова Елена Юрьевна

Врач функциональной диагностики, Врач ЛФК, Спортивный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики, Врач ЛФК, Спортивный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Еременко Андрей Валентинович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Еременко Андрей Валентинович

Онколог, Уролог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Онколог, Уролог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Дьячков Вячеслав Михайлович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Дьячков Вячеслав Михайлович

Стоматолог-ортопед
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Стоматолог-ортопед
Стаж 15 лет / Врач первой категории
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Креслина Елена Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Креслина Елена Николаевна

Гинеколог, Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан
Гинеколог, Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан
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Принимает детей
Аникина Елена Геннадьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Аникина Елена Геннадьевна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 21 год / Врач второй категории
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 21 год / Врач второй категории
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Агапова Маргарита Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Агапова Маргарита Николаевна

Терапевт, УЗИ-специалист, Профпатолог
Стаж 16 лет / Врач первой категории
Терапевт, УЗИ-специалист, Профпатолог
Стаж 16 лет / Врач первой категории
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Сухоносов Павел Леонидович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
15
отзывов

Сухоносов Павел Леонидович

УЗИ-специалист
Стаж 18 лет
УЗИ-специалист
Стаж 18 лет
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Принимает детей
Юхнов Роман Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Юхнов Роман Александрович

Хирург, Уролог-андролог
Стаж не указан
Хирург, Уролог-андролог
Стаж не указан
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Принимает детей
Усова Тамара Ивановна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Усова Тамара Ивановна

Зубной врач
Стаж не указан
Зубной врач
Стаж не указан
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Тарасенко Валентина Петровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Тарасенко Валентина Петровна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Луцык Наталья Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Луцык Наталья Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Сухомлинова Юлия Юрьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Сухомлинова Юлия Юрьевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 11 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 11 лет
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Шевченко Ирина Евгеньевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Шевченко Ирина Евгеньевна

Кардиолог
Стаж не указан
Кардиолог
Стаж не указан
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Соколова Анна Вадимовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Соколова Анна Вадимовна

Стоматолог-терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан
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Шапошников Максим Сергеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шапошников Максим Сергеевич

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
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Ефимова Наталья Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ефимова Наталья Анатольевна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Ксензик Надежда Францевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ксензик Надежда Францевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Ушакова Елена Семеновна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ушакова Елена Семеновна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Хомяк Светлана Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Хомяк Светлана Николаевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Высокина Ирина Маратовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Высокина Ирина Маратовна

Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. клинико-диагностической лабораторией
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. клинико-диагностической лабораторией
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Ивах Валентина Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ивах Валентина Николаевна

Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
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Шафрыгина Галина Федоровна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шафрыгина Галина Федоровна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан / Врач первой категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан / Врач первой категории
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Верпах Людмила Павловна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Верпах Людмила Павловна

Зубной врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Зубной врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Соловьев Андрей Олегович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Соловьев Андрей Олегович

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
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Мадалиев Олим Исломжонович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мадалиев Олим Исломжонович

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Хлебович Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хлебович Елена Юрьевна

Эндокринолог
Стаж не указан
Эндокринолог
Стаж не указан
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Медянникова Анастасия Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Медянникова Анастасия Валерьевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Сараева Мавжуда Эргашевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сараева Мавжуда Эргашевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Тукеева Варвара Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тукеева Варвара Юрьевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Чернинова Ирина Сухэбаторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чернинова Ирина Сухэбаторовна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Анненков Алексей Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Анненков Алексей Анатольевич

Зубной техник
Стаж не указан
Зубной техник
Стаж не указан
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Гирина Елена Глебовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гирина Елена Глебовна

Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Лавренова Елена Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лавренова Елена Александровна

Лор (оториноларинголог), Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач первой категории
Лор (оториноларинголог), Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач первой категории
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Буцерка Лариса Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Буцерка Лариса Михайловна

Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Тофан Олеся Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тофан Олеся Дмитриевна

Терапевт, УЗИ-специалист
Стаж не указан
Терапевт, УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Васильева Светлана Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Васильева Светлана Ивановна

Эндокринолог
Стаж не указан
Эндокринолог
Стаж не указан
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Кудрявцева Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кудрявцева Елена Владимировна

Зубной врач
Стаж не указан
Зубной врач
Стаж не указан
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Ганибаев Икрамжон Шакиралиевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ганибаев Икрамжон Шакиралиевич

Терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
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Смолякова Татьяна Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Смолякова Татьяна Юрьевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Абдукадирова Феруза Хашимовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Абдукадирова Феруза Хашимовна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Неминущая Вера Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Неминущая Вера Владимировна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
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Алиева Рейхан Тарверди кызы
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Алиева Рейхан Тарверди кызы

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Бердан Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бердан Ирина Николаевна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
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Брсоян Сильва Вараздатовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Брсоян Сильва Вараздатовна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
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Остапенко Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Остапенко Елена Юрьевна

Акушер
Стаж не указан / Врач первой категории
Акушер
Стаж не указан / Врач первой категории
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Нестерова Анна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нестерова Анна Сергеевна

Лаборант
Стаж не указан / Врач первой категории
Лаборант
Стаж не указан / Врач первой категории
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Нартова Елена Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нартова Елена Ивановна

Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж не указан
Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж не указан
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Дорохин Антон Вячеславович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дорохин Антон Вячеславович

Рентгенолаборант
Стаж не указан
Рентгенолаборант
Стаж не указан
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Клапчук Игорь Леонидович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Клапчук Игорь Леонидович

Педиатр, Рентгенолог
Стаж не указан
Педиатр, Рентгенолог
Стаж не указан
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Принимает детей
Галямова Лилия Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Галямова Лилия Ивановна

Терапевт, Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач второй категории
Терапевт, Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач второй категории
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Самсонова Людмила Савельевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Самсонова Людмила Савельевна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
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Сергеева Мария Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сергеева Мария Александровна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Шумейко Оксана Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шумейко Оксана Владимировна

Терапевт, Врач функциональной диагностики
Стаж 26 лет / Врач первой категории
Терапевт, Врач функциональной диагностики
Стаж 26 лет / Врач первой категории
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Кошкина Валентина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кошкина Валентина Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Карпенко Кирилл Олегович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карпенко Кирилл Олегович

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
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Кормилицина Мария Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кормилицина Мария Павловна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Колесникова Светлана Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Колесникова Светлана Александровна

Зубной техник
Стаж не указан
Зубной техник
Стаж не указан
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Макарова Анна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Макарова Анна Владимировна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
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Прокопьева Татьяна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Прокопьева Татьяна Александровна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Зотова Мария Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зотова Мария Витальевна

Фельдшер-лаборант
Стаж не указан
Фельдшер-лаборант
Стаж не указан
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