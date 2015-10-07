Хабаровский диагностический центр оборудован инновационной аппаратурой. Все услуги оказываются на платной основе, по полисам обязательного (по квотам МЗ ХК) и добровольного медицинского страхования. Врачи учреждения имеют стаж работы в медицинских учреждениях. В центре работают 5 кандидатов медицинских наук, 10 врачей высшей категории 6 врачей первой категории. Деятельность хабаровского диагностического центра лицензирована. Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО -27-01-001870 от 07.10.2015 года.

Медицинские услуги

На базе Хабаровского диагностического центра проводится МРТ: органов малого таза у женщин, брюшной полости, суставов, всех отделов позвоночника, придаточных пазух носа, ангиография артерий, вен, синусов головного мозга, прицельное исследование гиппокампа для выявления болезни Альцгеймера, молочных желез (маммография МРТ), МРТ височно-нижнечелюстных суставов, гортани и мягких тканей шеи, щитовидной, паращитовидной и околоушных желез, сосудов шеи, почек, передней брюшной стенки, МРТ сухожилий, МРТ слюнных желез. Исследования проводятся с контрастированием и без.

Выполняются диагностические исследования: ЭКГ без нагрузки и с нагрузкой, кардиоритмография, реовазография, реоэнцефалография, холтер ад, холтер ЭКГ, ЭКГ с дозированной физической нагрузкой на тредмиле, кардиоинтервалография, электроэнцефалография (ЭЭГ), дневной и ночной видеомониторинг ЭЭГ, УЗИ суставов (плечевых, локтевых, коленных, голеностопных, и мелких суставов кисти и стопы), УЗИ сосудов головы, шеи, нижних конечностей, УЗИ щитовидной железы, УЗИ молочных желез, УЗИ женских и мужских половых органов, УЗИ органов брюшной полости, УЗИ сердца, УЗИ почек, 4D пренатальный скрининг с возможным присутствием родственников и демонстрацией исследования на мониторе, медицинский массаж, плазмафарез, ведение беременности, внутривенное лазерное облучение крови и другие манипуляции с применением лазерных технологий.

Для удобства пациентов в любое время можно сдать кровь и мочу на все виды лабораторных исследований, биохимических, гематологических, гистологических, гормонов, изосерологических, иммуно-аллергологических, ИФА диагностику инфекций, маркеры аутоиммунных заболеваний, ПЦР соскобы, онкомаркеры.

С 08.00. ежедневно оказываются медицинские услуги в процедурном кабинете: забор крови и мочи для проведения лабораторных анализов, проведение всех видов инъекций, внутривенные вливания.

Для проведения реабилитационных мероприятий работает кабинет лечебного массажа.

Прием ведут врачи: терапевты, эндокринологи, гастроэнтерологи, ревматологи акушеры-гинекологи, онкологи, онкогинекологи, маммологи, ортопеды-травматологи, кардиологи, неврологи, оториноларингологи, функциональной диагностики, УЗД, МРТ.

В центре действуют скидки различным категориям пациентов.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.