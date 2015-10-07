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Хабаровский диагностический центр
0.5
Рейтинг

Хабаровский диагностический центр

В клинике 23 врача
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Адреса
ул. Казачья Гора, 1
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Врачи работающие в клинике
Зенюков Артем Сергеевич
8.3
Рейтинг
Рейтинг
8.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Зенюков Артем Сергеевич

Онколог, Онколог-маммолог, Заместитель главного врача, Онколог-хирург
Стаж 15 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Онколог, Онколог-маммолог, Заместитель главного врача, Онколог-хирург
Стаж 15 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Хахаев Константин Станиславович
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Хахаев Константин Станиславович

Невролог (невропатолог), Нейрофизиолог
Стаж 8 лет
Невролог (невропатолог), Нейрофизиолог
Стаж 8 лет
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Базелишина Елена Юрьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Базелишина Елена Юрьевна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Буланова Оксана Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Буланова Оксана Александровна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Принимает детей
Авилова Анна Александровна
8.5
Рейтинг
Рейтинг
8.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Авилова Анна Александровна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 14 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 14 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Смирнов Игорь Леонидович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Смирнов Игорь Леонидович

Мануальный терапевт, Массажист, Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж 30 лет
Мануальный терапевт, Массажист, Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж 30 лет
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Принимает детей
Кулькова Ольга Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кулькова Ольга Николаевна

Терапевт
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Дьяконова Екатерина Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Дьяконова Екатерина Владимировна

Кардиолог, Врач функциональной диагностики
Стаж 14 лет
Кардиолог, Врач функциональной диагностики
Стаж 14 лет
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Парфенов Борис Константинович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Парфенов Борис Константинович

Травматолог-ортопед
Стаж 30 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 30 лет
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Юзефович Елена Геннадьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Юзефович Елена Геннадьевна

Врач функциональной диагностики, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
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Сорвина Татьяна Афанасьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сорвина Татьяна Афанасьевна

Гастроэнтеролог, Педиатр, Зав. отделением
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Педиатр, Зав. отделением
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Ступишина Дарья Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ступишина Дарья Дмитриевна

Невролог (невропатолог), Педиатр
Стаж не указан
Невролог (невропатолог), Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Потапова Анна Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Потапова Анна Валерьевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 26 лет
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 26 лет
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Германович Лидия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Германович Лидия Владимировна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
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Раренко Наталья Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Раренко Наталья Витальевна

УЗИ-специалист
Стаж 9 лет
УЗИ-специалист
Стаж 9 лет
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Шагненко Анна Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шагненко Анна Борисовна

Врач функциональной диагностики
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Колтунов Андрей Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Колтунов Андрей Сергеевич

Гастроэнтеролог, Терапевт, Зав. отделением
Стаж 8 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гастроэнтеролог, Терапевт, Зав. отделением
Стаж 8 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Сучков Михаил Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сучков Михаил Сергеевич

Рентгенолог
Стаж 2 года
Рентгенолог
Стаж 2 года
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Шестакова Полина Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шестакова Полина Витальевна

Онколог, Терапевт
Стаж 3 года
Онколог, Терапевт
Стаж 3 года
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Побережный Петр Яковлевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Побережный Петр Яковлевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Пасько Оксана Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пасько Оксана Валентиновна

УЗИ-специалист
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Сухоносов Павел Леонидович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
15
отзывов

Сухоносов Павел Леонидович

УЗИ-специалист
Стаж 18 лет
УЗИ-специалист
Стаж 18 лет
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Принимает детей
Пастушенко Сергей Андреевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пастушенко Сергей Андреевич

Рентгенолог
Стаж 12 лет
Рентгенолог
Стаж 12 лет
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