Краевое государственное бюджетное учреждение «Клинико-диагностический центр» министерства здравоохранения Хабаровского края - это учреждение, приоритетным направлением в деятельности которого является внедрение современных методов диагностики, направленных на выявление заболевания на ранних этапах его развития и инновационных стационаро-замещающих технологий.

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