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Клинико-диагностический центр
6.3
Рейтинг

Клинико-диагностический центр

Государственная
В клинике 83 врача
Адреса
ул. Карла Маркса, 109
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Чт.
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Врачи работающие в клинике
Покрыщенко Наталья Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Покрыщенко Наталья Николаевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Смиренина Инна Вячеславовна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
23
отзыва

Смиренина Инна Вячеславовна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Комарова Марина Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Комарова Марина Владимировна

Терапевт, Врач общей практики (семейный врач)
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Терапевт, Врач общей практики (семейный врач)
Стаж 41 год / Врач высшей категории
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Кондратьева Ольга Дмитриевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кондратьева Ольга Дмитриевна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж 32 года / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Позднякова Дарья Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Позднякова Дарья Владимировна

Эндокринолог
Стаж 9 лет / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 9 лет / Врач высшей категории
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Тишина Ирина Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тишина Ирина Валерьевна

Кардиолог, Врач функциональной диагностики
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Кардиолог, Врач функциональной диагностики
Стаж 31 год / Врач высшей категории
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Вавринчук Людмила Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вавринчук Людмила Валерьевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 7 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 7 лет
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Тарасова Наталья Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тарасова Наталья Петровна

Эндокринолог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Баяхчан Лариса Станиславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Баяхчан Лариса Станиславовна

Кардиолог, Врач функциональной диагностики
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Кардиолог, Врач функциональной диагностики
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Сухинина Виктория Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сухинина Виктория Владимировна

Терапевт, Косметолог
Стаж 10 лет
Терапевт, Косметолог
Стаж 10 лет
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Волохова Анастасия Михайловна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Волохова Анастасия Михайловна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Брега Дмитрий Валерьевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Брега Дмитрий Валерьевич

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж 13 лет
Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж 13 лет
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Варанкина Елена Тихоновна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Варанкина Елена Тихоновна

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
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Киле Киралина Андреевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Киле Киралина Андреевна

Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан
Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан
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Канюшкин Никита Владимирович
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Канюшкин Никита Владимирович

Хирург, Зав. отделением, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 11 лет
Хирург, Зав. отделением, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 11 лет
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Аксенова Ирина Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Аксенова Ирина Николаевна

Терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
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Плотникова Галина Валентиновна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Плотникова Галина Валентиновна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Евтушенко Анфиса Павловна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Евтушенко Анфиса Павловна

Инфекционист
Стаж не указан
Инфекционист
Стаж не указан
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Гузь Анна Алексеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Гузь Анна Алексеевна

Диетолог, Эндокринолог
Стаж 9 лет / Врач первой категории
Диетолог, Эндокринолог
Стаж 9 лет / Врач первой категории
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Поланьева Анна Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Поланьева Анна Владимировна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Белан Наталья Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Белан Наталья Владимировна

Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Коркина Татьяна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коркина Татьяна Николаевна

Врач общей практики (семейный врач)
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Врач общей практики (семейный врач)
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Непомнящих Вера Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Непомнящих Вера Сергеевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Гапоненко Нина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гапоненко Нина Ивановна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Поликарова Оксана Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Поликарова Оксана Валерьевна

Врач общей практики (семейный врач), Клинический фармаколог
Стаж не указан
Врач общей практики (семейный врач), Клинический фармаколог
Стаж не указан
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Дьячковская Екатерина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дьячковская Екатерина Александровна

Врач общей практики (семейный врач), Зав. отделением
Стаж не указан
Врач общей практики (семейный врач), Зав. отделением
Стаж не указан
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Паненков Андрей Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Паненков Андрей Николаевич

Проктолог (колопроктолог), Хирург, Эндоскопист, Зав. отделением
Стаж 7 лет / Кандидат медицинских наук
Проктолог (колопроктолог), Хирург, Эндоскопист, Зав. отделением
Стаж 7 лет / Кандидат медицинских наук
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Шумилов Борис Степанович
5.9
Рейтинг
Рейтинг
5.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Шумилов Борис Степанович

Уролог
Стаж не указан
Уролог
Стаж не указан
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Шапиро Евгений Петрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шапиро Евгений Петрович

Акушер-гинеколог, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Акушер-гинеколог, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Терещенков Павел Михайлович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Терещенков Павел Михайлович

Уролог
Стаж 5 лет
Уролог
Стаж 5 лет
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Мельников Андрей Викторович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Мельников Андрей Викторович

Хирург, Рентгенолог, Заместитель главного врача
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Хирург, Рентгенолог, Заместитель главного врача
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Черненко Евгений Николаевич
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Черненко Евгений Николаевич

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Черемисина Лариса Владимировна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Черемисина Лариса Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Садыкова Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Садыкова Наталья Александровна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Синельникова Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Синельникова Наталья Владимировна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Стрижкина Полина Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Стрижкина Полина Игоревна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Шурилова Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шурилова Наталья Викторовна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Косырева Наталья Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Косырева Наталья Андреевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Фролова Екатерина Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фролова Екатерина Геннадьевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Бондарь Яна Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бондарь Яна Олеговна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Мартыненко Юлия Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Мартыненко Юлия Викторовна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Ванин Евгений Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ванин Евгений Александрович

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Кривоногова Валентина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кривоногова Валентина Петровна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Мотузова Анастасия Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мотузова Анастасия Евгеньевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Малков Андрей Андреевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Малков Андрей Андреевич

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
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Черноусова Анна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Черноусова Анна Владимировна

Эндокринолог
Стаж не указан
Эндокринолог
Стаж не указан
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Цуканова Галина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Цуканова Галина Викторовна

Онколог
Стаж не указан
Онколог
Стаж не указан
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Комаровских Елена Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Комаровских Елена Викторовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Капускин Игорь Вячеславович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Капускин Игорь Вячеславович

Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан
Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан
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Данельян Гульнар Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Данельян Гульнар Леонидовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Баглай Ирина Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Баглай Ирина Алексеевна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Попова Татьяна Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Попова Татьяна Васильевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Почуприна Таисия Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Почуприна Таисия Анатольевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Раздобреева Юлия Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Раздобреева Юлия Андреевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Рюмкина Наталья Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рюмкина Наталья Сергеевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Погукай Ольга Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Погукай Ольга Николаевна

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
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Суворова Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Суворова Елена Юрьевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Латышева Татьяна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Латышева Татьяна Владимировна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Максимова Ольга Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Максимова Ольга Викторовна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Баранов Павел Витальевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Баранов Павел Витальевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Токмакова Арпине Ролантовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Токмакова Арпине Ролантовна

Эндоскопист
Стаж не указан
Эндоскопист
Стаж не указан
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Тайнов Михаил Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тайнов Михаил Анатольевич

Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Лысов Евгений Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лысов Евгений Анатольевич

Рентгенолог
Стаж 35 лет
Рентгенолог
Стаж 35 лет
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Перов Александр Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Перов Александр Сергеевич

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
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Бурова Надежда Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бурова Надежда Андреевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Мушникова Ольга Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
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Мушникова Ольга Васильевна

УЗИ-специалист
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УЗИ-специалист
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Хрустова Надежда Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Хрустова Надежда Павловна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Насенков Михаил Андреевич
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Насенков Михаил Андреевич

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
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Шпак Лидия Васильевна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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0
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Шпак Лидия Васильевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
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Миндарова Елена Геннадьевна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Миндарова Елена Геннадьевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
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Демидов Александр Владимирович
6.0
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6.0 из 10
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Демидов Александр Владимирович

Рентгенолог
Стаж 3 года
Рентгенолог
Стаж 3 года
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Насенкова Валерия Алексеевна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Насенкова Валерия Алексеевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
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Гребнева Наталья Владимировна
6.0
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6.0 из 10
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Гребнева Наталья Владимировна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
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Толстенко Григорий Анатольевич
6.0
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6.0 из 10
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Толстенко Григорий Анатольевич

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
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Богатова Елена Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
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Богатова Елена Николаевна

Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. лабораторией
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. лабораторией
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Черняева Татьяна Анатольевна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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0
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Черняева Татьяна Анатольевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач второй категории
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач второй категории
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Кириллов Андрей Аркадьевич
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Кириллов Андрей Аркадьевич

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
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Малявина Ольга Моисеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Малявина Ольга Моисеевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Андреева Светлана Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Андреева Светлана Сергеевна

Эндоскопист
Стаж не указан
Эндоскопист
Стаж не указан
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Кулида Ирина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кулида Ирина Александровна

Терапевт, Рентгенолог
Стаж не указан
Терапевт, Рентгенолог
Стаж не указан
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Медведева Наталья Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Медведева Наталья Алексеевна

Врач функциональной диагностики
Стаж 37 лет / Врач первой категории
Врач функциональной диагностики
Стаж 37 лет / Врач первой категории
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Рыжова Марина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Рыжова Марина Николаевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Гуртовая Галина Алексеевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гуртовая Галина Алексеевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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