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Клинико-диагностический центр
Государственная
В клинике 83 врача
Адреса
ул. Карла Маркса, 109
- +7 (4212) 758 660, регистратура
- +7 (4212) 758 675, касса
- +7 (4212) 757 545, секретарь
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Информация
Краевое государственное бюджетное учреждение «Клинико-диагностический центр» министерства здравоохранения Хабаровского края - это учреждение, приоритетным направлением в деятельности которого является внедрение современных методов диагностики, направленных на выявление заболевания на ранних этапах его развития и инновационных стационаро-замещающих технологий.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 41 год / Врач высшей категории
Стаж 41 год / Врач высшей категории
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Стаж 32 года / Врач высшей категории
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Стаж 9 лет / Врач высшей категории
Стаж 9 лет / Врач высшей категории
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Стаж 31 год / Врач высшей категории
Стаж 31 год / Врач высшей категории
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Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 7 лет / Кандидат медицинских наук
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Стаж 5 лет
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Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
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Стаж 37 лет / Врач первой категории
Стаж 37 лет / Врач первой категории
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