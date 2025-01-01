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Клевер
В клинике 19 врачейЗаписаться на приём
Адреса
ул. Воронежская, 49
5-й подъезд
ул. Ханкайская, 30
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Информация
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 16 лет
Стаж 16 лет
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Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Доступен вызов на дом
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Принимает детей
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
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Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
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Принимает детей
Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
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Принимает детей
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 12 лет / Врач второй категории
Стаж 12 лет / Врач второй категории
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Стаж 4 года
Стаж 4 года
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Принимает детей
Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
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Принимает детей
Стаж 3 года
Стаж 3 года
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