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Клевер
6.3
Рейтинг

Клевер

В клинике 19 врачей
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Адреса
ул. Воронежская, 49
5-й подъезд
c 9:00 до 21:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
ул. Ханкайская, 30
c 9:00 до 21:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
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Врачи работающие в клинике
Карманова Елена Жоржевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Карманова Елена Жоржевна

Кардиолог, Зав. отделением, Заведующий поликлиникой
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Кардиолог, Зав. отделением, Заведующий поликлиникой
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Красно Игорь Александрович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
17
отзывов

Красно Игорь Александрович

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат
Стаж 16 лет
Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат
Стаж 16 лет
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Шульга Квитослава Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Шульга Квитослава Владимировна

Педиатр, Аллерголог-иммунолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Педиатр, Аллерголог-иммунолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Макарова Елена Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Макарова Елена Сергеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Доступен вызов на дом
Александрова Ольга Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Александрова Ольга Николаевна

Невролог (невропатолог), Эпилептолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог), Эпилептолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Филиппова Валентина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Филиппова Валентина Васильевна

Педиатр, Генетик
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Педиатр, Генетик
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Проскокова Татьяна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Проскокова Татьяна Николаевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Невролог (невропатолог)
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Принимает детей
Волынчикова Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Волынчикова Наталья Викторовна

Невролог (невропатолог), Врач функциональной диагностики, Нейрофизиолог, Эпилептолог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог), Врач функциональной диагностики, Нейрофизиолог, Эпилептолог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Попова Елена Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Попова Елена Сергеевна

Кардиолог, Ревматолог, Геронтолог
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Кардиолог, Ревматолог, Геронтолог
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
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Галянт Оксана Игоревна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Галянт Оксана Игоревна

Нефролог, Главный врач
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Нефролог, Главный врач
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Степанова Анна Геннадьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Степанова Анна Геннадьевна

Логопед
Стаж не указан
Логопед
Стаж не указан
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Принимает детей
Гизатова Евгения Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Гизатова Евгения Владимировна

Невролог (невропатолог)
Стаж 10 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 10 лет
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Принимает детей
Масликов Анатолий Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Масликов Анатолий Владимирович

Ортопед, Травматолог-ортопед
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Ортопед, Травматолог-ортопед
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Присяжнюк Ия Клементиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Присяжнюк Ия Клементиновна

Эндокринолог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Черникова Галина Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Черникова Галина Валерьевна

Логопед, Терапевт
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Логопед, Терапевт
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Пичугина Галина Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пичугина Галина Валерьевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 12 лет / Врач второй категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 12 лет / Врач второй категории
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Шавкунова Ольга Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шавкунова Ольга Анатольевна

Логопед
Стаж 4 года
Логопед
Стаж 4 года
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Принимает детей
Лескова Елена Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лескова Елена Александровна

Психолог
Стаж 11 лет
Психолог
Стаж 11 лет
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Принимает детей
Гершгорина Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гершгорина Ольга Владимировна

Психолог
Стаж 3 года
Психолог
Стаж 3 года
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