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- Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
Государственная
В клинике 330 врачей
Адреса
ул. Краснодарская, 9
- +7 (4212) 390 461, стол справок
- +7 (4212) 390 405, приёмная глав. врача
- +7 (4212) 390 481, регистратура
- +7 (4212) 390 562, диагностический центр
- +7 (4212) 272 501, приёмное отделение
- +7 (4212) 390 578, регистратура приёмного отделения
- +7 (4212) 390 469, травматологическое отделение
- +7 (4212) 390 512, операционный блок
- +7 (4212) 390 513, операционный блок
- +7 (4212) 390 470, хирургическое отделение
- +7 (4212) 390 471, отделение сосудистой хирургии
- +7 (4212) 390 531, отделение челюстно-лицевой хирургии
- +7 (4212) 390 541, урологическое отделение
- +7 (4212) 390 435, неврологическое отделение
- +7 (4212) 390 516, эндокринологическое отделение
- +7 (4212) 390 427, кардиологическое отделение
- +7 (4212) 390 565, зав. кардиологическим отделением
- +7 (4212) 390 514, отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения
- +7 (4212) 390 571, физиотерапевтическое отделение
- +7 (4212) 390 529, отделение функциональной диагностики
- +7 (4212) 390 575, отделение функциональной диагностики
- +7 (4212) 390 489, пульмонологическое отделение
- +7 (4212) 390 457, отделение трансфузионной терапии
- +7 (4212) 390 497, отделение нарушения ритма сердца и электрокардиостимуляции
- +7 (4212) 272 290, зав. гематологическим отделением
- +7 (4212) 272 480, гематологическое отделение
- +7 (4212) 390 458, отделение функциональной и ультразвуковой диагностики
- +7 (4212) 390 479, зав. отделением функциональной и ультразвуковой диагностики
- +7 (4212) 390 546, эндоскопическое отделение
- +7 (4212) 390 542, эндоскопическое отделение
- +7 (4212) 390 436, гастроэнтерологическое отделение
- +7 (4212) 390 573, зав. гастроэнтерологическим отделением
- +7 (4212) 390 543, отделение нефрологии и диализа
- +7 (4212) 390 525, гинекологическое отделение
- +7 (4212) 390 451, патологоанатомическое отделение
- +7 (4212) 390 491, отделение торакальной хирургии
- +7 (4212) 390 462, оториноларингологическое отделение
- +7 (4212) 390 446, ревматологическое отделение
- +7 (4212) 390 487, реанимационно-анестезиологическое отделение
- +7 (4212) 390 572, отделение функциональной диагностики
- +7 (4212) 390 458, отделение функциональной диагностики
- +7 (4212) 390 479, зав. отделением функциональной диагностики
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Врачи работающие в клинике
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 40 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 40 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
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Сосудистый хирург (ангиохирург), Сердечно-сосудистый хирург, Врач ультразвуковой диагностики, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 6 лет
Сосудистый хирург (ангиохирург), Сердечно-сосудистый хирург, Врач ультразвуковой диагностики, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
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Стаж 44 года / Врач высшей категории
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Стаж 55 лет / Врач высшей категории
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