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  3. Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
0.0
Рейтинг

Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева

Государственная
В клинике 330 врачей
Адреса
ул. Краснодарская, 9
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
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Врачи работающие в клинике
Молчанова Ольга Викторовна
9.6
Рейтинг
Рейтинг
9.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Молчанова Ольга Викторовна

Гастроэнтеролог, Пульмонолог, Терапевт, Аллерголог-иммунолог, Зав. центром
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Гастроэнтеролог, Пульмонолог, Терапевт, Аллерголог-иммунолог, Зав. центром
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Хиврич Виталий Юрьевич
9.5
Рейтинг
Рейтинг
9.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
22
отзыва

Хиврич Виталий Юрьевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Новикова Нина Васильевна
8.7
Рейтинг
Рейтинг
8.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Новикова Нина Васильевна

Акушер-гинеколог
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Акушер-гинеколог
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Носов Сергей Иванович
8.2
Рейтинг
Рейтинг
8.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Носов Сергей Иванович

Лор (оториноларинголог)
Стаж 40 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Лор (оториноларинголог)
Стаж 40 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Рогачиков Юрий Евгеньевич
7.7
Рейтинг
Рейтинг
7.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Рогачиков Юрий Евгеньевич

Гастроэнтеролог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гастроэнтеролог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Васильева Маргарита Михайловна
6.7
Рейтинг
Рейтинг
6.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Васильева Маргарита Михайловна

Аллерголог, Иммунолог, Аллерголог-иммунолог, Зав. отделением
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Аллерголог, Иммунолог, Аллерголог-иммунолог, Зав. отделением
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Нужных Александр Викторович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Нужных Александр Викторович

Проктолог (колопроктолог), Сосудистый хирург (ангиохирург), Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Проктолог (колопроктолог), Сосудистый хирург (ангиохирург), Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 19 лет / Врач первой категории
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Мусаев Рамазан Этибарович
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Мусаев Рамазан Этибарович

Хирург, Хирург-колопроктолог
Стаж 7 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Хирург, Хирург-колопроктолог
Стаж 7 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Мансветова Екатерина Феликсовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мансветова Екатерина Феликсовна

Гематолог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Гематолог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Щенников Эрнест Леонидович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Щенников Эрнест Леонидович

Пульмонолог, Зав. отделением
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Пульмонолог, Зав. отделением
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Молчанов Евгений Викторович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Молчанов Евгений Викторович

Нефролог, Уролог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Нефролог, Уролог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Бутуханов Евгений Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Бутуханов Евгений Владимирович

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Кузин Вадим Игоревич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузин Вадим Игоревич

Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург), Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 11 лет / Врач второй категории
Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург), Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 11 лет / Врач второй категории
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Войтенок Инна Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Войтенок Инна Дмитриевна

Эндокринолог
Стаж 7 лет / Врач первой категории
Эндокринолог
Стаж 7 лет / Врач первой категории
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Михайлова Елена Исхаковна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Михайлова Елена Исхаковна

Лор (оториноларинголог), Сурдолог
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог), Сурдолог
Стаж 52 года / Врач высшей категории
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Чесная Элеонора Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чесная Элеонора Александровна

Гастроэнтеролог, Диетолог, Косметолог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Диетолог, Косметолог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Авилова Анна Александровна
8.5
Рейтинг
Рейтинг
8.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Авилова Анна Александровна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 14 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 14 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Бурлака Оксана Ивановна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Бурлака Оксана Ивановна

Лор (оториноларинголог), Хирург
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог), Хирург
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Лойфман Виталий Михайлович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Лойфман Виталий Михайлович

Кардиолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Пучнин Александр Витальевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Пучнин Александр Витальевич

Рентгенолог
Стаж 3 года
Рентгенолог
Стаж 3 года
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Принимает детей
Скирута Юлия Дмитриевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Скирута Юлия Дмитриевна

Стоматолог-хирург, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 24 года / Врач первой категории
Стоматолог-хирург, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 24 года / Врач первой категории
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Пучнин Вадим Витальевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Пучнин Вадим Витальевич

Хирург, Рентгенолог
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Хирург, Рентгенолог
Стаж 12 лет / Врач первой категории
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Дьяконова Екатерина Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Дьяконова Екатерина Владимировна

Кардиолог, Врач функциональной диагностики
Стаж 14 лет
Кардиолог, Врач функциональной диагностики
Стаж 14 лет
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Шиповалов Евгений Викторович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шиповалов Евгений Викторович

Невролог (невропатолог), Рентгенолог
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог), Рентгенолог
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
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Воронова Галина Егоровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Воронова Галина Егоровна

Гастроэнтеролог
Стаж 30 лет
Гастроэнтеролог
Стаж 30 лет
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Калмыкова Марина Витальевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Калмыкова Марина Витальевна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 25 лет / Врач первой категории
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Худина Нина Львовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Худина Нина Львовна

Ревматолог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Ревматолог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
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Доступен вызов на дом
Сорокопуд Ольга Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сорокопуд Ольга Петровна

Гастроэнтеролог, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Доступен вызов на дом
Кочерова Татьяна Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кочерова Татьяна Юрьевна

Ревматолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Ревматолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Яновская Светлана Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Яновская Светлана Валерьевна

Невролог (невропатолог), Терапевт
Стаж 16 лет / Врач второй категории
Невролог (невропатолог), Терапевт
Стаж 16 лет / Врач второй категории
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Рогачева Ирина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рогачева Ирина Анатольевна

Гастроэнтеролог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Записаться на приём
Доступен вызов на дом
Еремеева Ольга Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Еремеева Ольга Ивановна

Гастроэнтеролог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Серегин Сергей Алексеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Серегин Сергей Алексеевич

Рентгенолог
Стаж 6 лет
Рентгенолог
Стаж 6 лет
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Принимает детей
Езерский Дмитрий Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Езерский Дмитрий Валерьевич

Нефролог, Зав. отделением
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Нефролог, Зав. отделением
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Кулида Иван Михайлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кулида Иван Михайлович

Онколог, Хирург
Стаж 12 лет
Онколог, Хирург
Стаж 12 лет
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Доступен вызов на дом
Платунов Сергей Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Платунов Сергей Юрьевич

Травматолог-ортопед
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед
Стаж 43 года / Врач высшей категории
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Стахнев Евгений Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Стахнев Евгений Юрьевич

Уролог
Стаж 19 лет / Кандидат медицинских наук
Уролог
Стаж 19 лет / Кандидат медицинских наук
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Овсюк Мария Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Овсюк Мария Васильевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 10 лет / Врач второй категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 10 лет / Врач второй категории
Записаться на приём
Ермолаева Надежда Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ермолаева Надежда Анатольевна

Кардиолог
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Кардиолог
Стаж 13 лет / Врач второй категории
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Серов Дмитрий Лазаревич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Серов Дмитрий Лазаревич

Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 6 лет
Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 6 лет
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Руковишников Дмитрий Алексеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Руковишников Дмитрий Алексеевич

Торакальный хирург, Рентгенолог
Стаж 3 года
Торакальный хирург, Рентгенолог
Стаж 3 года
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Поспелова Мария Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Поспелова Мария Геннадьевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 7 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 7 лет
Записаться на приём
Отводников Матвей Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Отводников Матвей Юрьевич

Уролог
Стаж 4 года
Уролог
Стаж 4 года
Записаться на приём
Соболева Евгения Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Соболева Евгения Сергеевна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 8 лет
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 8 лет
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Калашников Константин Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Калашников Константин Анатольевич

УЗИ-специалист, Хирург, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 21 год / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Хирург, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Янчук Виктор Владимирович
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Янчук Виктор Владимирович

Гематолог
Стаж 23 года
Гематолог
Стаж 23 года
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Мухамедова Лейла Акмаловна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Мухамедова Лейла Акмаловна

Эндоскопист
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Эндоскопист
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Голуб Евгений Николаевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Голуб Евгений Николаевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж 4 года
Лор (оториноларинголог)
Стаж 4 года
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Тарнавская Татьяна Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Тарнавская Татьяна Сергеевна

Пульмонолог, Ревматолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Пульмонолог, Ревматолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Карпов Александр Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карпов Александр Владимирович

Лор (оториноларинголог)
Стаж 7 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 7 лет
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Принимает детей
Глазков Алексей Эдуардович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Глазков Алексей Эдуардович

Кардиолог
Стаж 11 лет
Кардиолог
Стаж 11 лет
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Денисенко Софья Степановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Денисенко Софья Степановна

Эндокринолог
Стаж 7 лет
Эндокринолог
Стаж 7 лет
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Буров Григорий Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Буров Григорий Александрович

Сосудистый хирург (ангиохирург), Сердечно-сосудистый хирург, Врач ультразвуковой диагностики, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 6 лет
Сосудистый хирург (ангиохирург), Сердечно-сосудистый хирург, Врач ультразвуковой диагностики, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 6 лет
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Иванчикова Дарья Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иванчикова Дарья Игоревна

Гематолог
Стаж 14 лет / Врач первой категории
Гематолог
Стаж 14 лет / Врач первой категории
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Щербатая Елена Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Щербатая Елена Петровна

УЗИ-специалист
Стаж 44 года / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Крамарева Ольга Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Крамарева Ольга Сергеевна

Гастроэнтеролог
Стаж 26 лет
Гастроэнтеролог
Стаж 26 лет
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Сидоренко Денис Станиславович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сидоренко Денис Станиславович

Нефролог
Стаж 5 лет
Нефролог
Стаж 5 лет
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Мильто Александра Сергеевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Мильто Александра Сергеевна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 12 лет
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 12 лет
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Оттева Эльвира Николаевна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Оттева Эльвира Николаевна

Ревматолог, Зав. отделением
Стаж 37 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Ревматолог, Зав. отделением
Стаж 37 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Канюшкин Никита Владимирович
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Канюшкин Никита Владимирович

Хирург, Зав. отделением, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 11 лет
Хирург, Зав. отделением, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
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Базин Сергей Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Базин Сергей Александрович

Травматолог
Стаж 4 года
Травматолог
Стаж 4 года
Запись онлайн недоступна
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Осипов Алексей Леонтьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Осипов Алексей Леонтьевич

Травматолог-ортопед
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Белькова Анастасия Александровна
6.3
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Рейтинг
6.3 из 10
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0
отзывов

Белькова Анастасия Александровна

Кардиолог, Терапевт
Стаж 16 лет
Кардиолог, Терапевт
Стаж 16 лет
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Унжаков Виталий Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
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0
отзывов

Унжаков Виталий Владимирович

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 30 лет
Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 30 лет
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Аникин Денис Юрьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
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отзыв

Аникин Денис Юрьевич

Невролог (невропатолог)
Стаж 3 года
Невролог (невропатолог)
Стаж 3 года
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Самолюков Олег Валентинович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
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отзыв

Самолюков Олег Валентинович

Остеопат, Травматолог-ортопед
Стаж 25 лет
Остеопат, Травматолог-ортопед
Стаж 25 лет
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Принимает детей
Гуреева Ольга Николаевна
6.2
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6.2 из 10
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отзыв

Гуреева Ольга Николаевна

Гастроэнтеролог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Миллер Александр Маркович
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Миллер Александр Маркович

Уролог, Зав. отделением
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Уролог, Зав. отделением
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Андреев Николай Иванович
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Андреев Николай Иванович

Сосудистый хирург (ангиохирург), Зав. отделением
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Сосудистый хирург (ангиохирург), Зав. отделением
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Жданова (Каменская) Юлия Леонидовна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Жданова (Каменская) Юлия Леонидовна

Эндокринолог, Фитотерапевт
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Эндокринолог, Фитотерапевт
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Эмирбеков Нариман Загидинович
6.0
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6.0 из 10
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Эмирбеков Нариман Загидинович

Рентгенолог
Стаж 10 лет / Врач первой категории
Рентгенолог
Стаж 10 лет / Врач первой категории
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Шубин Евгений Альбертович
6.0
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Шубин Евгений Альбертович

Хирург, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 21 год
Хирург, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 21 год
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Берковская Екатерина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
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Берковская Екатерина Сергеевна

Уролог
Стаж 10 лет
Уролог
Стаж 10 лет
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Григорьева Елена Вячеславовна
6.0
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Рейтинг
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Григорьева Елена Вячеславовна

Ревматолог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Ревматолог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Заднепровская Вера Викторовна
6.0
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Заднепровская Вера Викторовна

УЗИ-специалист
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
УЗИ-специалист
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Сопова Елена Сергеевна
6.0
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Сопова Елена Сергеевна

Ортопед, Травматолог-ортопед, Врач ЛФК, Спортивный врач
Стаж 12 лет
Ортопед, Травматолог-ортопед, Врач ЛФК, Спортивный врач
Стаж 12 лет
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Лавицкая Татьяна Федоровна
6.0
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Лавицкая Татьяна Федоровна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 8 лет
Аллерголог-иммунолог
Стаж 8 лет
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Принимает детей
Кириченко Елена Ивановна
6.0
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Кириченко Елена Ивановна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж 22 года / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Петько Анна Аркадьевна
6.0
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6.0 из 10
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Петько Анна Аркадьевна

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 20 лет
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 20 лет
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Бородина Марина Камиловна
6.0
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6.0 из 10
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Бородина Марина Камиловна

Акушер-гинеколог
Стаж 5 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 5 лет
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Глухова Ольга Петровна
6.0
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6.0 из 10
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Глухова Ольга Петровна

Эндоскопист
Стаж 11 лет / Врач первой категории
Эндоскопист
Стаж 11 лет / Врач первой категории
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Тетеряева Елена Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Тетеряева Елена Анатольевна

Кардиолог
Стаж 32 года / Врач первой категории
Кардиолог
Стаж 32 года / Врач первой категории
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Белобратова Людмила Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Белобратова Людмила Николаевна

Ортопед, Травматолог-ортопед
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Ортопед, Травматолог-ортопед
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Шестопалова Инна Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Шестопалова Инна Леонидовна

Гематолог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Гематолог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Грибовская Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Грибовская Наталья Владимировна

Нефролог, Терапевт
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Нефролог, Терапевт
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Кадиров Эхсонджон Лазизович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
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2
отзыва

Кадиров Эхсонджон Лазизович

Уролог
Стаж 10 лет
Уролог
Стаж 10 лет
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Пестряков Николай Борисович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
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Пестряков Николай Борисович

Хирург
Стаж 10 лет
Хирург
Стаж 10 лет
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Романцова Наталья Валентиновна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
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0
отзывов

Романцова Наталья Валентиновна

Невролог (невропатолог)
Стаж 30 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 30 лет
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Никитенко Ольга Алексеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
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Никитенко Ольга Алексеевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 6 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 6 лет
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Дудкина Оксана Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
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отзыв

Дудкина Оксана Анатольевна

Кардиолог
Стаж 17 лет / Врач первой категории
Кардиолог
Стаж 17 лет / Врач первой категории
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Гашков Виктор Сергеевич
6.3
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отзыв

Гашков Виктор Сергеевич

Акушер-гинеколог
Стаж 26 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 26 лет
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Ладная Анна Алексеевна
6.3
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Рейтинг
6.3 из 10
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отзыв

Ладная Анна Алексеевна

Педиатр, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 7 лет
Педиатр, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 7 лет
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Тучина Алина Юрьевна
6.3
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Рейтинг
6.3 из 10
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Тучина Алина Юрьевна

Кардиолог
Стаж 5 лет
Кардиолог
Стаж 5 лет
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Жарикова Марина Ивановна
6.0
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Жарикова Марина Ивановна

Травматолог-ортопед
Стаж 45 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 45 лет
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Желдубина Галина Аркадьевна
6.0
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6.0 из 10
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Желдубина Галина Аркадьевна

Стоматолог-хирург
Стаж 40 лет
Стоматолог-хирург
Стаж 40 лет
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Зелевец Татьяна Владимировна
6.0
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6.0 из 10
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Зелевец Татьяна Владимировна

Патологоанатом
Стаж 22 года
Патологоанатом
Стаж 22 года
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Мамаева Елена Викторовна
6.0
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Мамаева Елена Викторовна

Врач клинической лабораторной диагностики, Трансфузиолог
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Врач клинической лабораторной диагностики, Трансфузиолог
Стаж 19 лет / Врач первой категории
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Иванов Сергей Сергеевич
6.0
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Иванов Сергей Сергеевич

Патологоанатом
Стаж 13 лет
Патологоанатом
Стаж 13 лет
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Иванова Ольга Васильевна
6.0
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6.0 из 10
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Иванова Ольга Васильевна

Гематолог
Стаж 43 года
Гематолог
Стаж 43 года
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Калагина Зоя Васильевна
6.0
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6.0 из 10
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Калагина Зоя Васильевна

Кардиолог
Стаж 45 лет
Кардиолог
Стаж 45 лет
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Канин Евгений Сергеевич
6.0
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6.0 из 10
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Канин Евгений Сергеевич

Патологоанатом
Стаж 25 лет
Патологоанатом
Стаж 25 лет
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Карнажевская Нэля Бекетаевна
6.0
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Карнажевская Нэля Бекетаевна

Педиатр
Стаж 51 год
Педиатр
Стаж 51 год
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Принимает детей
Карпова Елена Николаевна
6.0
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6.0 из 10
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Карпова Елена Николаевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 10 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 10 лет
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Кикоть Светлана Александровна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Кикоть Светлана Александровна

Пульмонолог
Стаж 43 года
Пульмонолог
Стаж 43 года
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Клюева Юлия Эдуардовна
6.0
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Клюева Юлия Эдуардовна

Эндоскопист
Стаж 19 лет
Эндоскопист
Стаж 19 лет
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Ковальский Борис Витальевич
6.0
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Ковальский Борис Витальевич

Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 25 лет
Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 25 лет
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Кондорович Любовь Борисовна
6.0
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6.0 из 10
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Кондорович Любовь Борисовна

Врач функциональной диагностики
Стаж 42 года
Врач функциональной диагностики
Стаж 42 года
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Коровина Варвара Борисовна
6.0
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6.0 из 10
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Коровина Варвара Борисовна

Врач методист
Стаж 37 лет
Врач методист
Стаж 37 лет
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Коротких Татьяна Александровна
6.0
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6.0 из 10
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Коротких Татьяна Александровна

Врач методист
Стаж 41 год
Врач методист
Стаж 41 год
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Криковцова Любовь Александровна
6.0
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6.0 из 10
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Криковцова Любовь Александровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 39 лет
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 39 лет
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Лецкина Татьяна Васильевна
6.0
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Лецкина Татьяна Васильевна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 45 лет
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 45 лет
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Кучеренко Валерий Сергеевич
6.0
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Кучеренко Валерий Сергеевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж 36 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 36 лет
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Пятко Виталий Эдуардович
6.0
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Пятко Виталий Эдуардович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Майзель Леонид Ефимович
6.0
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Майзель Леонид Ефимович

Торакальный хирург
Стаж 43 года
Торакальный хирург
Стаж 43 года
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Малкова Ксения Сергеевна
6.0
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Малкова Ксения Сергеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 4 года
Невролог (невропатолог)
Стаж 4 года
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Масалитина Татьяна Евгеньевна
6.0
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Масалитина Татьяна Евгеньевна

Врач ЛФК
Стаж 43 года
Врач ЛФК
Стаж 43 года
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Мерзляков Сергей Игоревич
6.0
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Мерзляков Сергей Игоревич

Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 4 года
Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 4 года
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Москаленко Наталья Владимировна
6.0
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Москаленко Наталья Владимировна

Нефролог
Стаж 13 лет
Нефролог
Стаж 13 лет
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Миронова Анастасия Валерьевна
6.0
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Миронова Анастасия Валерьевна

Терапевт
Стаж 10 лет
Терапевт
Стаж 10 лет
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Мисник Татьяна Григорьевна
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Мисник Татьяна Григорьевна

Терапевт
Стаж 43 года
Терапевт
Стаж 43 года
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Монин Дмитрий Моисеевич
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Монин Дмитрий Моисеевич

Рентгенолог
Стаж 36 лет
Рентгенолог
Стаж 36 лет
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Мотора Владимир Ильич
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Мотора Владимир Ильич

Торакальный хирург
Стаж 50 лет
Торакальный хирург
Стаж 50 лет
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О Дмитрий Сосунгиевич
6.0
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О Дмитрий Сосунгиевич

Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 5 лет
Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 5 лет
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Паршина Татьяна Андреевна
6.0
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Рейтинг
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Паршина Татьяна Андреевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 44 года
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 44 года
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Полетаева Евгения Викторовна
6.0
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Полетаева Евгения Викторовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 16 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 16 лет
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Полякова Тамара Михайловна
6.0
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Рейтинг
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Полякова Тамара Михайловна

Физиотерапевт, Зав. отделением
Стаж 55 лет
Физиотерапевт, Зав. отделением
Стаж 55 лет
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Пудовикова Ольга Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Пудовикова Ольга Александровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 5 лет
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 5 лет
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Развин Сергей Борисович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Развин Сергей Борисович

Зав. отделением, Патологоанатом
Стаж 29 лет
Зав. отделением, Патологоанатом
Стаж 29 лет
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Ходжер Владлена Вячеславовна
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Ходжер Владлена Вячеславовна

Кардиолог
Стаж 28 лет / Врач второй категории
Кардиолог
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Ропот Наталья Вячеславовна
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Ропот Наталья Вячеславовна

Гематолог
Стаж 7 лет
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Ярошенко Виктор Петрович
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Ярошенко Виктор Петрович

Уролог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Уролог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Руднев Алексей Федорович
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Руднев Алексей Федорович

Уролог
Стаж 13 лет
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Русинова Валентина Григорьевна
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Русинова Валентина Григорьевна

Акушер-гинеколог
Стаж 43 года
Акушер-гинеколог
Стаж 43 года
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Скляров Сергей Петрович
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Скляров Сергей Петрович

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 45 лет
Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 45 лет
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Склярова Вероника Гарольдовна
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Склярова Вероника Гарольдовна

Акушер-гинеколог
Стаж 37 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 37 лет
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Срединский Виктор Евгеньевич
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Срединский Виктор Евгеньевич

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 21 год
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 21 год
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Стригалева Мария Владимировна
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Стригалева Мария Владимировна

Кардиолог
Стаж 47 лет
Кардиолог
Стаж 47 лет
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Субеева Дарья Фаритовна
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Субеева Дарья Фаритовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
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Сурова Ирина Викторовна
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Сурова Ирина Викторовна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 37 лет
Врач ультразвуковой диагностики
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Сычевская Елена Анатольевна
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Сычевская Елена Анатольевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 4 года
Невролог (невропатолог)
Стаж 4 года
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Тарнавский Николай Андреевич
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Тарнавский Николай Андреевич

Травматолог-ортопед, Зав. травматологическим отделением
Стаж 23 года
Травматолог-ортопед, Зав. травматологическим отделением
Стаж 23 года
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Теряев Сергей Александрович
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Теряев Сергей Александрович

Хирург
Стаж 27 лет
Хирург
Стаж 27 лет
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Родионова Ольга Валерьевна
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Родионова Ольга Валерьевна

Мануальный терапевт, УЗИ-специалист
Стаж 17 лет
Мануальный терапевт, УЗИ-специалист
Стаж 17 лет
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Трофимов Владимир Николаевич
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Трофимов Владимир Николаевич

Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 36 лет
Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 36 лет
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Туголукова Мария Алексеевна
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Туголукова Мария Алексеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 2 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 2 года
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Ускова Дарья Сергеевна
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Ускова Дарья Сергеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 8 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 8 лет
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Худицкая Ирина Владимировна
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Худицкая Ирина Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 18 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 18 лет
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Чагай Евгений Дальтонович
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Чагай Евгений Дальтонович

Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 17 лет
Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 17 лет
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Черникова Ирина Сергеевна
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Черникова Ирина Сергеевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 10 лет
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 10 лет
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Черноярская Анна Леонидовна
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Черноярская Анна Леонидовна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 41 год
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 41 год
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Чечелева Светлана Константиновна
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Чечелева Светлана Константиновна

Гематолог
Стаж 15 лет
Гематолог
Стаж 15 лет
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Шатилов Сергей Ильич
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Шатилов Сергей Ильич

Нефролог
Стаж 42 года
Нефролог
Стаж 42 года
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Шепель Екатерина Сергеевна
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Шепель Екатерина Сергеевна

Нефролог
Стаж 11 лет
Нефролог
Стаж 11 лет
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Шин Анатолий
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Шин Анатолий

Терапевт
Стаж 38 лет
Терапевт
Стаж 38 лет
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Щегольская Оксана Владимировна
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Щегольская Оксана Владимировна

Профпатолог
Стаж 39 лет
Профпатолог
Стаж 39 лет
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Ясеновская Елена Петровна
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Ясеновская Елена Петровна

Физиотерапевт
Стаж 39 лет
Физиотерапевт
Стаж 39 лет
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Кириченко Ирина Викторовна
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Кириченко Ирина Викторовна

Врач ЛФК, Зубной врач
Стаж 38 лет / Врач первой категории
Врач ЛФК, Зубной врач
Стаж 38 лет / Врач первой категории
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Стецко Диана Альбертовна
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Стецко Диана Альбертовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Алексеева Ирина Николаевна
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Алексеева Ирина Николаевна

Бактериолог
Стаж 40 лет
Бактериолог
Стаж 40 лет
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Апанаскевич Ирина Анатольевна
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Апанаскевич Ирина Анатольевна

Гематолог
Стаж 10 лет
Гематолог
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Бахтияров Руслан Бахтиярович
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Бахтияров Руслан Бахтиярович

Терапевт
Стаж 1 год
Терапевт
Стаж 1 год
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Бачалдин Сергей Леонидович
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Бачалдин Сергей Леонидович

Патологоанатом
Стаж 40 лет
Патологоанатом
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Беков Сергей Викторович

Патологоанатом
Стаж 35 лет
Патологоанатом
Стаж 35 лет
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Болотова Жанна Витальевна

Терапевт
Стаж 10 лет
Терапевт
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Воронов Александр Викторович

Эндоскопист
Стаж 39 лет
Эндоскопист
Стаж 39 лет
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Глазун Людмила Олеговна

Врач функциональной диагностики
Стаж 45 лет
Врач функциональной диагностики
Стаж 45 лет
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Гончаров Ярослав Юрьевич
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Гончаров Ярослав Юрьевич

Уролог
Стаж 15 лет
Уролог
Стаж 15 лет
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Демидов Александр Владимирович
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Демидов Александр Владимирович

Рентгенолог
Стаж 3 года
Рентгенолог
Стаж 3 года
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Долгалева Татьяна Владимировна
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Долгалева Татьяна Владимировна

Кардиолог
Стаж 31 год
Кардиолог
Стаж 31 год
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Дрозд Татьяна Николаевна
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Дрозд Татьяна Николаевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 28 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 28 лет
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Некрасов Данил Викторович
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Некрасов Данил Викторович

Травматолог-ортопед
Стаж 10 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 10 лет
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Духовная Наталья Валентиновна
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Духовная Наталья Валентиновна

Кардиолог
Стаж 24 года
Кардиолог
Стаж 24 года
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Ефименко Иван Владиславовна
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Ефименко Иван Владиславовна

Кардиолог
Стаж 26 лет
Кардиолог
Стаж 26 лет
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Иванов Анатолий Иванович
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Иванов Анатолий Иванович

Лор (оториноларинголог)
Стаж 39 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 39 лет
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Калинкин Андрей Владимирович
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Калинкин Андрей Владимирович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Катков Анатолий Николаевич
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Катков Анатолий Николаевич

Хирург, Эндоскопист
Стаж 11 лет
Хирург, Эндоскопист
Стаж 11 лет
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Принимает детей
Кунаева Валентина Анатольевна
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Кунаева Валентина Анатольевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Кунгурцева Мария Юрьевна
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Кунгурцева Мария Юрьевна

Терапевт
Стаж 19 лет
Терапевт
Стаж 19 лет
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Лотошко Любовь Владимировна
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Лотошко Любовь Владимировна

Гастроэнтеролог
Стаж 23 года
Гастроэнтеролог
Стаж 23 года
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Матвеева Ольга Павловна
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Матвеева Ольга Павловна

Невролог (невропатолог)
Стаж 24 года
Невролог (невропатолог)
Стаж 24 года
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Минаев Александр Васильевич
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Минаев Александр Васильевич

Торакальный хирург
Стаж 41 год
Торакальный хирург
Стаж 41 год
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Федоришина Валентина Васильевна
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Федоришина Валентина Васильевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Некипелова Алла Владимировна
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Некипелова Алла Владимировна

Дерматовенеролог
Стаж 44 года
Дерматовенеролог
Стаж 44 года
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Обухова Виктория Глебовна
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Обухова Виктория Глебовна

Патологоанатом
Стаж 2 года
Патологоанатом
Стаж 2 года
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Павлов Александр Эдуардович
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Павлов Александр Эдуардович

Хирург
Стаж 22 года
Хирург
Стаж 22 года
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Потапов Александр Олегович
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Потапов Александр Олегович

Хирург
Стаж 36 лет
Хирург
Стаж 36 лет
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Савостьянова Елена Анатольевна
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Савостьянова Елена Анатольевна

Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 11 лет
Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 11 лет
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Сон Александр Сундѐевич
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Сон Александр Сундѐевич

Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 4 года
Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 4 года
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Таенков Анатолий Николаевич
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Таенков Анатолий Николаевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 49 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 49 лет
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Тумали Анна Александровна
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Тумали Анна Александровна

Кардиолог, Терапевт
Стаж 7 лет
Кардиолог, Терапевт
Стаж 7 лет
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Тен Дмитрий Вадимович
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Тен Дмитрий Вадимович

Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 5 лет
Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 5 лет
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Топалов Климентин Петрович
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Топалов Климентин Петрович

Торакальный хирург
Стаж 57 лет
Торакальный хирург
Стаж 57 лет
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Трунова Виктория Евгеньевна
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Трунова Виктория Евгеньевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 10 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 10 лет
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Филоненко Алена Игоревна
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Филоненко Алена Игоревна

Пульмонолог
Стаж 37 лет
Пульмонолог
Стаж 37 лет
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Хмарук Сергей Петрович
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Хмарук Сергей Петрович

Акушер-гинеколог
Стаж 38 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 38 лет
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Шаталов Владимир Иванович
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Шаталов Владимир Иванович

Травматолог-ортопед
Стаж 33 года
Травматолог-ортопед
Стаж 33 года
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Шерстнев Алексей Сергеевич
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Шерстнев Алексей Сергеевич

Рентгенолог
Стаж 4 года
Рентгенолог
Стаж 4 года
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Мирбаева Татьяна Ивановна
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Мирбаева Татьяна Ивановна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 42 года / Врач первой категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 42 года / Врач первой категории
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Шкиопова Варвара Михайловна
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Шкиопова Варвара Михайловна

Терапевт, Эндоскопист
Стаж 5 лет
Терапевт, Эндоскопист
Стаж 5 лет
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Агеев Николай Вениаминович
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Агеев Николай Вениаминович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 35 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 35 лет
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Александрова Наталья Михайловна
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Александрова Наталья Михайловна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
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Антонов Сергей Викторович
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Антонов Сергей Викторович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 22 года
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 22 года
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Бережная Лариса Георгиевна
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Бережная Лариса Георгиевна

Кардиолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Астафьева Екатерина Ивановна
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Астафьева Екатерина Ивановна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 32 года
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 32 года
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Лукьянчикова Вера Филипповна
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Лукьянчикова Вера Филипповна

Кардиолог, Зав. отделением
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Кардиолог, Зав. отделением
Стаж 42 года / Врач высшей категории
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Бабаев Алексей Анатольевич
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Бабаев Алексей Анатольевич

Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 21 год
Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 21 год
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Барышко Светлана Юрьевна
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Барышко Светлана Юрьевна

Кардиолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Баранская Татьяна Александровна
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Баранская Татьяна Александровна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 9 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 9 лет
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Барышко Николай Николаевич
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Барышко Николай Николаевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 25 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 25 лет
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Берсенев Дмитрий Петрович
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Берсенев Дмитрий Петрович

Гематолог
Стаж 4 года
Гематолог
Стаж 4 года
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Рыбина Ирина Алексеевна
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Рыбина Ирина Алексеевна

Нефролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Нефролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Букатова Ирина Федоровна
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Букатова Ирина Федоровна

Кардиолог
Стаж 13 лет
Кардиолог
Стаж 13 лет
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Васильева Яна Александровна
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Васильева Яна Александровна

Кардиолог
Стаж 7 лет
Кардиолог
Стаж 7 лет
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Васенева Людмила Ивановна
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Васенева Людмила Ивановна

Гематолог
Стаж 45 лет
Гематолог
Стаж 45 лет
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Соловьев Геннадий Владимирович
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Соловьев Геннадий Владимирович

Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 57 лет / Врач высшей категории
Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 57 лет / Врач высшей категории
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Венцов Сергей Федорович
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Венцов Сергей Федорович

Акушер-гинеколог
Стаж 48 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 48 лет
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Верхогляд Ирина Сергеевна
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Верхогляд Ирина Сергеевна

Гематолог
Стаж 11 лет
Гематолог
Стаж 11 лет
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Зиновьева Татьяна Петровна
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Зиновьева Татьяна Петровна

Ревматолог
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Ревматолог
Стаж 44 года / Врач высшей категории
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Вяткин Владимир Александрович
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Вяткин Владимир Александрович

Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 10 лет
Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 10 лет
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Шишкина Жанна Валерьевна
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Шишкина Жанна Валерьевна

Акушер-гинеколог, Директор клиники
Стаж 34 года / Кандидат медицинских наук
Акушер-гинеколог, Директор клиники
Стаж 34 года / Кандидат медицинских наук
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Ванина Александра Васильевна
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Ванина Александра Васильевна

Терапевт, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 12 лет
Терапевт, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 12 лет
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Лейферт Галина Федоровна
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Лейферт Галина Федоровна

Эндокринолог
Стаж 56 лет / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 56 лет / Врач высшей категории
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Герасьянова Мария Валерьевна
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Герасьянова Мария Валерьевна

Рентгенолог
Стаж 9 лет
Рентгенолог
Стаж 9 лет
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Харченко Лариса Михайловна
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Харченко Лариса Михайловна

Рефлексотерапевт, Сурдолог
Стаж 55 лет / Врач высшей категории
Рефлексотерапевт, Сурдолог
Стаж 55 лет / Врач высшей категории
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Германовская Лина Михайловна
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Германовская Лина Михайловна

Лаборант
Стаж 10 лет
Лаборант
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Глонина Наталья Николаевна
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Глонина Наталья Николаевна

Гематолог
Стаж 26 лет
Гематолог
Стаж 26 лет
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Зиненко Надежда Константиновна
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Зиненко Надежда Константиновна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Аллерголог-иммунолог
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
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Годлевский Владимир Константинович
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Годлевский Владимир Константинович

Уролог
Стаж 19 лет
Уролог
Стаж 19 лет
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Головачева Эльвира Владимировна
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Головачева Эльвира Владимировна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 26 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 26 лет
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Иванова Галина Алексеевна
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Иванова Галина Алексеевна

Лор (оториноларинголог), Сурдолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог), Сурдолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Горбачев Павел Олегович
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Горбачев Павел Олегович

Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 5 лет
Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 5 лет
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Полухина Елена Даниловна
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Полухина Елена Даниловна

Медицинская сестра (брат), Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 25 лет
Медицинская сестра (брат), Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 25 лет
Горбулина Светлана Владимировна
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Горбулина Светлана Владимировна

Невролог (невропатолог)
Стаж 23 года
Невролог (невропатолог)
Стаж 23 года
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Гусев Николай Николаевич
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Гусев Николай Николаевич

Рентгенолог
Стаж 37 лет
Рентгенолог
Стаж 37 лет
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Дзундза Оксана Владимировна
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Дзундза Оксана Владимировна

Невролог (невропатолог)
Стаж 21 год
Невролог (невропатолог)
Стаж 21 год
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Дорошенко Владимир Иванович
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Дорошенко Владимир Иванович

Хирург
Стаж 51 год
Хирург
Стаж 51 год
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Дубина Евгения Александровна
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Дубина Евгения Александровна

Челюстно-лицевой хирург
Стаж 15 лет
Челюстно-лицевой хирург
Стаж 15 лет
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Ефимов Алексей Васильевич
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Ефимов Алексей Васильевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 17 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 17 лет
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Жилкин Дмитрий Викторович
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Жилкин Дмитрий Викторович

Хирург
Стаж 6 лет
Хирург
Стаж 6 лет
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Швецова Тамара Петровна
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Швецова Тамара Петровна

Пульмонолог
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Пульмонолог
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
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Актанко Алена Петровна
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Актанко Алена Петровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 30 лет / Врач первой категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 30 лет / Врач первой категории
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Зайчик Дмитрий Николаевич
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Зайчик Дмитрий Николаевич

Эндокринолог
Стаж 31 год
Эндокринолог
Стаж 31 год
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Бойцова Татьяна Юрьевна
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Бойцова Татьяна Юрьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 21 год / Врач второй категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 21 год / Врач второй категории
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Борисенко Ольга Владимировна
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Борисенко Ольга Владимировна

УЗИ-специалист
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Изотов Герман Викторович
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Изотов Герман Викторович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 33 года
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 33 года
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Соловьева Светлана Владимировна
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Соловьева Светлана Владимировна

УЗИ-специалист
Стаж 16 лет / Врач второй категории
УЗИ-специалист
Стаж 16 лет / Врач второй категории
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Кашина Наталия Александровна
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Кашина Наталия Александровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 43 года
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 43 года
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Буданцева Юлия Александровна
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Буданцева Юлия Александровна

УЗИ-специалист
Стаж 15 лет
УЗИ-специалист
Стаж 15 лет
Кашкаров Евгений Александрович
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Кашкаров Евгений Александрович

Торакальный хирург
Стаж 25 лет
Торакальный хирург
Стаж 25 лет
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Архипова Калерия Гаррьевна
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Архипова Калерия Гаррьевна

Врач функциональной диагностики
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Клебанов Михаил Юрьевич
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Клебанов Михаил Юрьевич

Эндоскопист
Стаж 34 года
Эндоскопист
Стаж 34 года
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Козырев Герман Анатольевич
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Козырев Герман Анатольевич

Челюстно-лицевой хирург
Стаж 34 года
Челюстно-лицевой хирург
Стаж 34 года
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Каримов Алексей Владимирович
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Каримов Алексей Владимирович

Эндоскопист
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Эндоскопист
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
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Коробко Екатерина Григорьевна
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Коробко Екатерина Григорьевна

Кардиолог
Стаж 2 года
Кардиолог
Стаж 2 года
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Мятлик Елена Александровна
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Мятлик Елена Александровна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 23 года
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 23 года
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Котов Алексей Леонидович
6.0
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Котов Алексей Леонидович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 17 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 17 лет
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Кошевой Александр Владимирович
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Кошевой Александр Владимирович

Торакальный хирург
Стаж 33 года
Торакальный хирург
Стаж 33 года
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Попковская Елена Борисовна
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Попковская Елена Борисовна

Лаборант, Фельдшер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Лаборант, Фельдшер
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Куликов Александр Владимирович
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Куликов Александр Владимирович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 13 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 13 лет
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Кычакова Файруза Дмитриевна
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Кычакова Файруза Дмитриевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 39 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 39 лет
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Лейферт Алексей Вячеславович
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Лейферт Алексей Вячеславович

Акушер-гинеколог
Стаж 25 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 25 лет
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Литвиненко Наталья Вадимовна
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Литвиненко Наталья Вадимовна

Кардиолог
Стаж 10 лет
Кардиолог
Стаж 10 лет
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Кошурина Виктория Николаевна
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Кошурина Виктория Николаевна

Гастроэнтеролог
Стаж 7 лет
Гастроэнтеролог
Стаж 7 лет
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Лыков Сергей Александрович
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Лыков Сергей Александрович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 8 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 8 лет
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Любарец Петр Викторович
6.0
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6.0 из 10
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Любарец Петр Викторович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 17 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 17 лет
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Митько Галина Николоевна
6.0
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6.0 из 10
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Митько Галина Николоевна

Кардиолог, Педиатр, Терапевт
Стаж 35 лет
Кардиолог, Педиатр, Терапевт
Стаж 35 лет
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Михайлюк Вячеслав Александрович
6.0
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6.0 из 10
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Михайлюк Вячеслав Александрович

Травматолог-ортопед
Стаж 13 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 13 лет
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Михайлюк Екатерина Андреевна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Михайлюк Екатерина Андреевна

Кардиолог
Стаж 11 лет
Кардиолог
Стаж 11 лет
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Мороз Светлана Александровна
6.0
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6.0 из 10
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Мороз Светлана Александровна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 9 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 9 лет
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Морозова Евгения Аркадьевна
6.0
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6.0 из 10
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Морозова Евгения Аркадьевна

Кардиолог
Стаж 44 года
Кардиолог
Стаж 44 года
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Мясникова Елена Юрьевна
6.0
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6.0 из 10
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Мясникова Елена Юрьевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 11 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 11 лет
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Мятлик Антон Витальевич
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Мятлик Антон Витальевич

Торакальный хирург
Стаж 23 года
Торакальный хирург
Стаж 23 года
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Николайко Дмитрий Александрович
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Николайко Дмитрий Александрович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 16 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 16 лет
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Никулина Ксения Олеговна
6.0
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6.0 из 10
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Никулина Ксения Олеговна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 4 года
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 4 года
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Орлов Павел Иванович
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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0
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Орлов Павел Иванович

Эндоскопист, Зав. эндоскопическим отделением
Стаж 45 лет
Эндоскопист, Зав. эндоскопическим отделением
Стаж 45 лет
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Уткин Сергей Иванович
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Уткин Сергей Иванович

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Осиновик Александр Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Осиновик Александр Владимирович

Эндоскопист
Стаж 11 лет
Эндоскопист
Стаж 11 лет
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Полушина Марина Алексеевна
6.0