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Клиника Современных Технологий
В клинике 65 врачейЗаписаться на приём
Адреса
- +7 (4212) 488 888
- +7 (4212) 483 333
- +7 (800) 550 84 88 , единая справочная
ул. Шеронова, 6
1-й этаж
ул. Руднева, 17
1-й этаж
ул. Шеронова, 8 кор. 3
1-й, 2-й этаж
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Информация
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
ООО "Клиника Современных Технологий".
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Врачи работающие в клинике
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Стаж 41 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 41 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
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Принимает детей
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Стаж 32 года / Врач высшей категории
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
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Принимает детей
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Стаж 13 лет / Врач второй категории
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Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Стаж 31 год / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Принимает детей
Стаж 43 года
Стаж 43 года
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Стаж 10 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 10 лет / Кандидат медицинских наук
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Стаж 17 лет
Стаж 17 лет
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Принимает детей
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Стаж 20 лет / Врач первой категории
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Стаж 15 лет
Стаж 15 лет
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Стаж 19 лет
Стаж 19 лет
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Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 26 лет
Стаж 26 лет
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Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Доступен вызов на дом
Стаж 11 лет / Врач первой категории
Стаж 11 лет / Врач первой категории
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Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
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Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
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Стаж 11 лет / Врач первой категории
Стаж 11 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
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Принимает детей
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
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Стаж 21 год / Врач второй категории
Стаж 21 год / Врач второй категории
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Стаж 19 лет
Стаж 19 лет
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Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
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Стаж 24 года / Врач высшей категории
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Стаж 17 лет
Стаж 17 лет
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Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Стаж 18 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 18 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
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Принимает детей
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Стаж 34 года / Врач высшей категории
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Стаж 22 года / Врач высшей категории
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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