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Клиника Современных Технологий
6.1
Рейтинг

Клиника Современных Технологий

В клинике 65 врачей
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Адреса
ул. Шеронова, 6
1-й этаж
c 8:00 до 21:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
ул. Руднева, 17
1-й этаж
c 8:00 до 21:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
ул. Шеронова, 8 кор. 3
1-й, 2-й этаж
c 8:00 до 21:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
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Врачи работающие в клинике
Тишина Светлана Сергеевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Тишина Светлана Сергеевна

Ортопед
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Ортопед
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Алёхина Наталья Вячеславовна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
12
отзывов

Алёхина Наталья Вячеславовна

Психиатр, Психотерапевт, Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Психиатр, Психотерапевт, Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Кузьминых Ольга Геннадьевна
7.0
Рейтинг
Рейтинг
7.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Кузьминых Ольга Геннадьевна

Лор (оториноларинголог), Зав. отделением, Сурдолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог), Зав. отделением, Сурдолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Чиркова Ольга Борисовна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Чиркова Ольга Борисовна

Уролог, Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж 41 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Уролог, Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж 41 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Гороховский Вадим Семенович
9.2
Рейтинг
Рейтинг
9.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Гороховский Вадим Семенович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Сергеева Оксана Васильевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Сергеева Оксана Васильевна

Невролог (невропатолог), Зав. консультативно-диагностическим отделением, Эпилептолог
Стаж 25 лет
Невролог (невропатолог), Зав. консультативно-диагностическим отделением, Эпилептолог
Стаж 25 лет
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Шкляев Дмитрий Павлович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Шкляев Дмитрий Павлович

Нефролог, Педиатр
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Нефролог, Педиатр
Стаж 43 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Галич Юлия Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Галич Юлия Александровна

Педиатр, Физиотерапевт, Фтизиатр
Стаж 12 лет
Педиатр, Физиотерапевт, Фтизиатр
Стаж 12 лет
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Принимает детей
Шкилев Роман Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шкилев Роман Владимирович

Уролог, Хирург
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Уролог, Хирург
Стаж 12 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Щенников Эрнест Леонидович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Щенников Эрнест Леонидович

Пульмонолог, Зав. отделением
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Пульмонолог, Зав. отделением
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Канин Виталий Сергеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Канин Виталий Сергеевич

Гематолог, Онколог
Стаж 23 года
Гематолог, Онколог
Стаж 23 года
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Луферова Жанна Ивановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Луферова Жанна Ивановна

Дерматолог, Трихолог, Дерматовенеролог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Дерматолог, Трихолог, Дерматовенеролог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Грельо Инна Григорьевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Грельо Инна Григорьевна

Кардиолог, Терапевт
Стаж 24 года
Кардиолог, Терапевт
Стаж 24 года
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Еременко Андрей Валентинович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Еременко Андрей Валентинович

Онколог, Уролог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Онколог, Уролог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Воронова Лилия Владиславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Воронова Лилия Владиславовна

Нефролог, Аллерголог-иммунолог
Стаж 12 лет
Нефролог, Аллерголог-иммунолог
Стаж 12 лет
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Принимает детей
Эрих Ольга Николаевна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Эрих Ольга Николаевна

Педиатр, Зав. педиатрическим отделением
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Педиатр, Зав. педиатрическим отделением
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Гончаров Александр Валерьевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Гончаров Александр Валерьевич

Хирург, Эндоскопист
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Хирург, Эндоскопист
Стаж 13 лет / Врач второй категории
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Монахова Ольга Афанасьевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Монахова Ольга Афанасьевна

Гинеколог-эндокринолог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Гинеколог-эндокринолог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Глонин Александр Юрьевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Глонин Александр Юрьевич

Травматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Травматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Принимает детей
Колушкина Ольга Николаевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Колушкина Ольга Николаевна

УЗИ-специалист
Стаж 43 года
УЗИ-специалист
Стаж 43 года
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Воронова Юлия Владимировна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Воронова Юлия Владимировна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 10 лет / Кандидат медицинских наук
Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 10 лет / Кандидат медицинских наук
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Ершова Марина Игоревна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Ершова Марина Игоревна

Педиатр
Стаж 17 лет
Педиатр
Стаж 17 лет
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Принимает детей
Милая Наталья Валерьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Милая Наталья Валерьевна

Педиатр
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Краснова Наталья Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Краснова Наталья Александровна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Аллерголог-иммунолог
Стаж 20 лет / Врач первой категории
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Бикиняева Юлия Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Бикиняева Юлия Александровна

Гинеколог, Репродуктолог (ЭКО), Гинеколог-эндокринолог
Стаж 15 лет
Гинеколог, Репродуктолог (ЭКО), Гинеколог-эндокринолог
Стаж 15 лет
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Горячкина Татьяна Георгиевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Горячкина Татьяна Георгиевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Массажист
Стаж 19 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог), Массажист
Стаж 19 лет
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Мироненко Любовь Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Мироненко Любовь Николаевна

Эндокринолог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Родионова Оксана Михайловна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Родионова Оксана Михайловна

Педиатр
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Пустовит Галина Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Пустовит Галина Петровна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 26 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 26 лет
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Сорокина Евгения Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сорокина Евгения Александровна

Врач функциональной диагностики
Стаж 10 лет
Врач функциональной диагностики
Стаж 10 лет
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Сартакова Ольга Леонидовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сартакова Ольга Леонидовна

Эндокринолог
Стаж не указан
Эндокринолог
Стаж не указан
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Сорокопуд Ольга Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сорокопуд Ольга Петровна

Гастроэнтеролог, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Доступен вызов на дом
Емешкин Максим Игоревич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Емешкин Максим Игоревич

Флеболог, Ангиохирург, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 11 лет / Врач первой категории
Флеболог, Ангиохирург, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 11 лет / Врач первой категории
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Белоусова Анна Вячеславовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Белоусова Анна Вячеславовна

УЗИ-специалист
Стаж 10 лет
УЗИ-специалист
Стаж 10 лет
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Старикова Ольга Павловна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Старикова Ольга Павловна

Гастроэнтеролог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Ракогон Алена Викторовна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ракогон Алена Викторовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 5 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 5 лет
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Воложанин Андрей Андреевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Воложанин Андрей Андреевич

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 11 лет / Врач первой категории
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 11 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Глотова Анастасия Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Глотова Анастасия Александровна

Педиатр, УЗИ-специалист
Стаж 8 лет
Педиатр, УЗИ-специалист
Стаж 8 лет
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Щетинина Светлана Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Щетинина Светлана Александровна

Педиатр, УЗИ-специалист
Стаж 12 лет
Педиатр, УЗИ-специалист
Стаж 12 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Григорьева Анна Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Григорьева Анна Федоровна

Кардиолог
Стаж 10 лет
Кардиолог
Стаж 10 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Коршунов Максим Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коршунов Максим Викторович

Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
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Панкова Юлия Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Панкова Юлия Леонидовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 21 год / Врач второй категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 21 год / Врач второй категории
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Сергеев Андрей Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сергеев Андрей Владимирович

УЗИ-специалист
Стаж 19 лет
УЗИ-специалист
Стаж 19 лет
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Бекасова Анжелика Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бекасова Анжелика Викторовна

Гематолог, Онколог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Гематолог, Онколог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Баранова Светлана Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Баранова Светлана Вячеславовна

Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
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Панкова Ирина Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Панкова Ирина Михайловна

Невролог (невропатолог)
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Гончар Сергей Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гончар Сергей Александрович

Генетик
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Генетик
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Лукманова Оксана Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лукманова Оксана Валерьевна

Кардиолог, Терапевт, УЗИ-специалист
Стаж 17 лет
Кардиолог, Терапевт, УЗИ-специалист
Стаж 17 лет
Записаться на приём
Но Наталья Енбоновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Но Наталья Енбоновна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Маркина Ольга Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Маркина Ольга Игоревна

Гематолог, Пульмонолог, Терапевт, Профпатолог
Стаж 18 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гематолог, Пульмонолог, Терапевт, Профпатолог
Стаж 18 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Степаненко Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степаненко Елена Юрьевна

Терапевт
Стаж 13 лет
Терапевт
Стаж 13 лет
Записаться на приём
Вакцина от гриппа Инфлювак
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вакцина от гриппа Инфлювак

Вакцинация
Вакцинация
Записаться на приём
Принимает детей
Жирко Елена Вячеславовна
5.9
Рейтинг
Рейтинг
5.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Жирко Елена Вячеславовна

Кардиолог, Педиатр, Врач функциональной диагностики
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Кардиолог, Педиатр, Врач функциональной диагностики
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Мусянович Марина Геннадьевна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Мусянович Марина Геннадьевна

Гинеколог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Гинеколог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Крылова Ирина Евгеньевна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Крылова Ирина Евгеньевна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Аллерголог-иммунолог
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Доступен вызов на дом
Катарева Марина Валентиновна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Катарева Марина Валентиновна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Аллерголог-иммунолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Данилова Татьяна Александровна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Данилова Татьяна Александровна

Ревматолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Ревматолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Самойлова Галина Валерьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Самойлова Галина Валерьевна

Невролог (невропатолог), Физиотерапевт
Стаж не указан
Невролог (невропатолог), Физиотерапевт
Стаж не указан
Записаться на приём
Принимает детей
Вакцина Гриппол Плюс от гриппа
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вакцина Гриппол Плюс от гриппа

Вакцинация
Вакцинация
Записаться на приём
Майдурова Галина Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Майдурова Галина Михайловна

Неонатолог, Педиатр, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
Неонатолог, Педиатр, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Ромашко Светлана Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ромашко Светлана Сергеевна

Терапевт, Зав. трансфузиологическим кабинетом
Стаж не указан / Врач первой категории
Терапевт, Зав. трансфузиологическим кабинетом
Стаж не указан / Врач первой категории
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Мишанина Анастасия Сергеевна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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0
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Мишанина Анастасия Сергеевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Гретченко Галина Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гретченко Галина Геннадьевна

Терапевт
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Федорчук Сергей Борисович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Федорчук Сергей Борисович

Онколог, Уролог
Стаж 43 года
Онколог, Уролог
Стаж 43 года
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Грибовская Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Грибовская Наталья Владимировна

Нефролог, Терапевт
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Нефролог, Терапевт
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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