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Краевой кожно-венерологический диспансер
Государственная
В клинике 63 врача
Адреса
Поликлиника №1
ул. Ангарская, 5
- +7 (4212) 543 148, регистратура
- +7 (4212) 544 353, регистратура
- +7 (4212) 544 800, приемная
Поликлиника №2 для детей
ул. Световая, 8
1-й этаж
- +7 (4212) 535 763, регистратура
Дерматовенерологическое отделение №2 для детей
ул. Союзная, 86
Дерматовенерологическое отделение №1 для взрослых
ул. Краснореченская, 30
Филиал поликлиники № 1, детское отделение
ул. Театральная, 16
- +7 (4212) 326 009, регистратура
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Врачи работающие в клинике
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Стаж 23 года / Врач второй категории
Стаж 23 года / Врач второй категории
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Принимает детей
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Стаж 10 лет / Врач второй категории
Стаж 10 лет / Врач второй категории
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