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  3. Краевой кожно-венерологический диспансер
Краевой кожно-венерологический диспансер
6.1
Рейтинг

Краевой кожно-венерологический диспансер

Государственная
В клинике 63 врача
Адреса
Поликлиника №1
ул. Ангарская, 5
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Поликлиника №2 для детей
ул. Световая, 8
1-й этаж
c 8:00 до 17:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Дерматовенерологическое отделение №2 для детей
ул. Союзная, 86
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
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Врачи работающие в клинике
Сверщкова Ирина Александровна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Сверщкова Ирина Александровна

Дерматолог, Педиатр, Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматолог, Педиатр, Дерматовенеролог
Стаж не указан
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Турищев Александр Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Турищев Александр Викторович

Дерматовенеролог
Стаж 23 года / Врач второй категории
Дерматовенеролог
Стаж 23 года / Врач второй категории
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Принимает детей
Ермолович Валентина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ермолович Валентина Петровна

Невролог (невропатолог)
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Тарасенко Алина Тарасовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тарасенко Алина Тарасовна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 10 лет / Врач второй категории
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 10 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Кожаринова Елизавета Александровна
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Кожаринова Елизавета Александровна

Дерматовенеролог
Стаж 2 года
Дерматовенеролог
Стаж 2 года
Запись онлайн недоступна
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Ткачук Татьяна Евгеньевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ткачук Татьяна Евгеньевна

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Трофимов Евгений Юрьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Трофимов Евгений Юрьевич

Дерматовенеролог
Стаж 5 лет
Дерматовенеролог
Стаж 5 лет
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Принимает детей
Прашкова Наталья Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Прашкова Наталья Анатольевна

Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач второй категории
Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Ласковая Елена Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ласковая Елена Ивановна

Дерматовенеролог, Фтизиатр
Стаж не указан
Дерматовенеролог, Фтизиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Селина Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Селина Елена Владимировна

Дерматовенеролог, Заместитель главного врача
Стаж 17 лет / Врач второй категории
Дерматовенеролог, Заместитель главного врача
Стаж 17 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Проскурин Николай Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Проскурин Николай Александрович

Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач первой категории
Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Полковникова Марина Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Полковникова Марина Григорьевна

Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач второй категории
Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Лесникова Наталья Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лесникова Наталья Сергеевна

Дерматовенеролог
Стаж 27 лет
Дерматовенеролог
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
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Митрофанова Юлия Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Митрофанова Юлия Сергеевна

Дерматовенеролог
Стаж 16 лет / Врач второй категории
Дерматовенеролог
Стаж 16 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Тё Лилия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тё Лилия Владимировна

Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Матлак Эдуард Леонидович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Матлак Эдуард Леонидович

Уролог, Дерматовенеролог, Зав. отделением
Стаж не указан
Уролог, Дерматовенеролог, Зав. отделением
Стаж не указан
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Принимает детей
Соловьева Наталья Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Соловьева Наталья Алексеевна

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Фролова Зоя Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фролова Зоя Владимировна

Дерматовенеролог, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Дерматовенеролог, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Борискова Лариса Захаровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Борискова Лариса Захаровна

Дерматовенеролог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Дерматовенеролог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Бабкова Мария Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бабкова Мария Игоревна

Дерматовенеролог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач второй категории
Дерматовенеролог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач второй категории
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Дацюк Людмила Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дацюк Людмила Ивановна

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
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Ду Валентина Фановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ду Валентина Фановна

Дерматовенеролог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Задворных Сергей Андреевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Задворных Сергей Андреевич

Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач первой категории
Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Приходько Тамара Яковлевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Приходько Тамара Яковлевна

Дерматовенеролог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Парамонова Наталья Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Парамонова Наталья Ивановна

Дерматовенеролог
Стаж 4 года
Дерматовенеролог
Стаж 4 года
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Соловьева Анна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Соловьева Анна Владимировна

Дерматовенеролог
Стаж 3 года
Дерматовенеролог
Стаж 3 года
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Чудина Ольга Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чудина Ольга Анатольевна

Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач первой категории
Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
Хан Галина Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хан Галина Константиновна

Дерматовенеролог
Стаж 3 года
Дерматовенеролог
Стаж 3 года
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Бондаренко Татьяна Георгиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бондаренко Татьяна Георгиевна

Зав. лабораторией
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Зав. лабораторией
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Доронина Дина Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Доронина Дина Валерьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
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Евдокимова Елена Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Евдокимова Елена Михайловна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
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Пандырева Ольга Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пандырева Ольга Николаевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Рябинина Вера Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рябинина Вера Ивановна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Силютина Валентина Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Силютина Валентина Витальевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Абрамов Виктор Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Абрамов Виктор Сергеевич

Заведующий поликлиникой
Стаж не указан / Врач высшей категории
Заведующий поликлиникой
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Шаталова Ольга Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шаталова Ольга Юрьевна

Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Макушкина Лариса Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Макушкина Лариса Васильевна

Врач методист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач методист
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Афонина Ольга Митрофановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Афонина Ольга Митрофановна

Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Ахтамьянова Виктория Рашидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ахтамьянова Виктория Рашидовна

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
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Баталова Светлана Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Баталова Светлана Константиновна

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
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Булыгина Светлана Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Булыгина Светлана Алексеевна

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
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Галюк Галина Семеновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Галюк Галина Семеновна

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
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Головачев Сергей Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Головачев Сергей Александрович

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
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Каткова Марина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Каткова Марина Александровна

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
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Ким Зинаида Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Ким Зинаида Дмитриевна

Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Кукушкин Александр Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кукушкин Александр Николаевич

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
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Литвиновский Даниил Валентинович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Литвиновский Даниил Валентинович

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
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Меркулова Наталья Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Меркулова Наталья Ивановна

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
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Мысливая Елена Ильинична
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мысливая Елена Ильинична

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
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Панас Анатолий Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Панас Анатолий Иванович

Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Петрук Ольга Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Петрук Ольга Сергеевна

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
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Салькова Ольга Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Салькова Ольга Валерьевна

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
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Серегина Елена Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Серегина Елена Ивановна

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
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Сизарев Виктор Дмитриевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сизарев Виктор Дмитриевич

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
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Соколова Светлана Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Соколова Светлана Валерьевна

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
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Соколова Леонела Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Соколова Леонела Константиновна

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Соловьева Елена Ильинична
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Соловьева Елена Ильинична

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Рыбалко Марина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рыбалко Марина Юрьевна

Зав. клинико-диагностической лабораторией
Стаж не указан / Врач высшей категории
Зав. клинико-диагностической лабораторией
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Абрамова Ольга Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Абрамова Ольга Анатольевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Герасименок Наталья Марковна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Герасименок Наталья Марковна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач второй категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Давыдова Татьяна Яковлевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Давыдова Татьяна Яковлевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Лазутченко Татьяна Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лазутченко Татьяна Юрьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Прохорец Екатерина Вениаминовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Прохорец Екатерина Вениаминовна

Эпидемиолог
Стаж не указан
Эпидемиолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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