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Кудесник
0.0
Рейтинг

Кудесник

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Пушкина, 50
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
По предварительной записи
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Информация

Школа здоровья. Аюрведическая медицина. Йога для позвоночника. Астропсихология. Лечение пчелами.

Врачи работающие в клинике
Назарова Анастасия Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Назарова Анастасия Сергеевна

Гинеколог
Стаж 4 года
Гинеколог
Стаж 4 года
Запись онлайн недоступна
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Дмитриченко Андрей Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дмитриченко Андрей Владимирович

Психотерапевт, Главный врач
Стаж не указан
Психотерапевт, Главный врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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