- Главная
- Все клиники
- Кудесник
Кудесник
В клинике 2 врача
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Школа здоровья. Аюрведическая медицина. Йога для позвоночника. Астропсихология. Лечение пчелами.
Врачи работающие в клинике
Стаж 4 года
Стаж 4 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре