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Ланта
В клинике 37 врачейЗаписаться на приём
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Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
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Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Стаж 22 года
Стаж 22 года
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Принимает детей
Стаж 4 года
Стаж 4 года
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Принимает детей
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Доступен вызов на дом
Стаж 15 лет
Стаж 15 лет
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Принимает детей
Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
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Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Стаж 6 лет / Врач первой категории
Стаж 6 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Стаж 7 лет / Врач второй категории
Стаж 7 лет / Врач второй категории
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Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
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Принимает детей
Стаж 11 лет / Врач второй категории
Стаж 11 лет / Врач второй категории
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Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
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Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
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Принимает детей
Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
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Принимает детей
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Принимает детей
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Стаж 43 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 16 лет / Врач первой категории
Стаж 16 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Окулист (офтальмолог), Зав. отделением, Врач ультразвуковой диагностики, Пластический офтальмохирург
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог), Зав. отделением, Врач ультразвуковой диагностики, Пластический офтальмохирург
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
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Принимает детей
Стаж 16 лет
Стаж 16 лет
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Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
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Принимает детей
Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
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Стаж 23 года / Врач высшей категории
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Стаж 21 год / Врач высшей категории
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
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Принимает детей
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Стаж не указан
Стаж не указан
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