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Ланта
5.3
Рейтинг

Ланта

В клинике 37 врачей
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Адреса
пр-т 60-летия Октября, 204
2-й этаж
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Мохунь Ирина Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
23
отзыва

Мохунь Ирина Владимировна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Никулина Вероника Александровна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Никулина Вероника Александровна

Пульмонолог, Терапевт, Зав. отделением
Стаж 6 лет
Пульмонолог, Терапевт, Зав. отделением
Стаж 6 лет
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Аввакумова Ирина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Аввакумова Ирина Юрьевна

Гастроэнтеролог, Нефролог, Терапевт
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Нефролог, Терапевт
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Сорока Петр Викторович
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сорока Петр Викторович

Венеролог, Дерматолог, Уролог, Уролог-андролог
Стаж 22 года
Венеролог, Дерматолог, Уролог, Уролог-андролог
Стаж 22 года
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Принимает детей
Курохта Ксения Владимировна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Курохта Ксения Владимировна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Косметолог
Стаж 4 года
Косметолог (дерматолог-косметолог), Косметолог
Стаж 4 года
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Принимает детей
Соколова Оксана Юрьевна
7.0
Рейтинг
Рейтинг
7.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Соколова Оксана Юрьевна

Эндокринолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Доступен вызов на дом
Бородина Ирина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бородина Ирина Сергеевна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 15 лет
Аллерголог-иммунолог
Стаж 15 лет
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Принимает детей
Мишутина Олеся Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мишутина Олеся Викторовна

Акушер-гинеколог
Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
Акушер-гинеколог
Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
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Тарасенко Наталья Алексеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Тарасенко Наталья Алексеевна

УЗИ-специалист
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Масловская Виктория Борисовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Масловская Виктория Борисовна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог, Главный врач, Зав. отделением
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог, Главный врач, Зав. отделением
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Полтавченко Алеся Евгеньевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Полтавченко Алеся Евгеньевна

Педиатр
Стаж 6 лет / Врач первой категории
Педиатр
Стаж 6 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Матянин Вячеслав Игоревич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Матянин Вячеслав Игоревич

Лор (оториноларинголог), Хирург
Стаж 7 лет / Врач второй категории
Лор (оториноларинголог), Хирург
Стаж 7 лет / Врач второй категории
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Ануреев Сергей Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ануреев Сергей Владимирович

Кардиолог, Педиатр, Врач функциональной диагностики
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Кардиолог, Педиатр, Врач функциональной диагностики
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Азюкова Мария Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Азюкова Мария Вячеславовна

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 5 лет
Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 5 лет
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Принимает детей
Мищенко Вера Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мищенко Вера Сергеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 11 лет / Врач второй категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 11 лет / Врач второй категории
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Шулепова Наталья Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шулепова Наталья Николаевна

Косметик-эстетист
Стаж 11 лет
Косметик-эстетист
Стаж 11 лет
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Васильева Наталья Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Васильева Наталья Николаевна

Терапевт, Эндокринолог
Стаж 10 лет
Терапевт, Эндокринолог
Стаж 10 лет
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Принимает детей
Ильева Виолетта Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ильева Виолетта Григорьевна

Гастроэнтеролог, Педиатр, Врач функциональной диагностики, Нейрофизиолог
Стаж 6 лет
Гастроэнтеролог, Педиатр, Врач функциональной диагностики, Нейрофизиолог
Стаж 6 лет
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Принимает детей
Кильдюшкина Инна Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Кильдюшкина Инна Леонидовна

УЗИ-специалист
Стаж 24 года / Врач второй категории
УЗИ-специалист
Стаж 24 года / Врач второй категории
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Принимает детей
Лавриненко Раиса Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лавриненко Раиса Ивановна

Венеролог, Дерматолог
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Венеролог, Дерматолог
Стаж 43 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Агапова Маргарита Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Агапова Маргарита Николаевна

Терапевт, УЗИ-специалист, Профпатолог
Стаж 16 лет / Врач первой категории
Терапевт, УЗИ-специалист, Профпатолог
Стаж 16 лет / Врач первой категории
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Ахмедова Дина Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ахмедова Дина Геннадьевна

УЗИ-специалист
Стаж 24 года / Врач второй категории
УЗИ-специалист
Стаж 24 года / Врач второй категории
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Принимает детей
Митрошина Светлана Александровна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Митрошина Светлана Александровна

Онколог, Онколог-маммолог, Гинеколог-онколог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Онколог, Онколог-маммолог, Гинеколог-онколог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Когут Ирина Дмитриевна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Когут Ирина Дмитриевна

Окулист (офтальмолог), Зав. отделением, Врач ультразвуковой диагностики, Пластический офтальмохирург
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог), Зав. отделением, Врач ультразвуковой диагностики, Пластический офтальмохирург
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Гончарова Елена Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гончарова Елена Сергеевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 8 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 8 лет
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Принимает детей
Титова Юлия Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Титова Юлия Константиновна

Дерматовенеролог
Стаж 16 лет
Дерматовенеролог
Стаж 16 лет
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Глазков Алексей Эдуардович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Глазков Алексей Эдуардович

Кардиолог
Стаж 11 лет
Кардиолог
Стаж 11 лет
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Дорофеева Ксения Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дорофеева Ксения Павловна

Эндокринолог
Стаж не указан
Эндокринолог
Стаж не указан
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Бакирова Римма Робертовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бакирова Римма Робертовна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Косметолог
Стаж 8 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог), Косметолог
Стаж 8 лет
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Принимает детей
Сухинина Виктория Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сухинина Виктория Владимировна

Терапевт, Косметолог
Стаж 10 лет
Терапевт, Косметолог
Стаж 10 лет
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Покрашенко Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Покрашенко Наталья Владимировна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Бадаева Оксана Георгиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бадаева Оксана Георгиевна

Окулист (офтальмолог), Пластический офтальмохирург
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог), Пластический офтальмохирург
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Ушакова Ольга Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ушакова Ольга Николаевна

Лор (оториноларинголог), Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 5 лет
Лор (оториноларинголог), Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 5 лет
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Принимает детей
Пугачева Ирина Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пугачева Ирина Михайловна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Куклина Лариса Станиславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Куклина Лариса Станиславовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Чернатова Инесса Алексеевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Чернатова Инесса Алексеевна

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Глозман Татьяна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Глозман Татьяна Александровна

Зав. лабораторией
Стаж не указан
Зав. лабораторией
Стаж не указан
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