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Лекаръ
В клинике 38 врачейЗаписаться на приём
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Информация
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
Филиал находится в ТД "Атолл".
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Врачи работающие в клинике
Стаж 16 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 16 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
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Стаж 23 года / Врач высшей категории
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Стаж 13 лет / Врач первой категории
Стаж 13 лет / Врач первой категории
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Стаж 17 лет / Врач первой категории
Стаж 17 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Стаж 18 лет / Врач первой категории
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Стаж 11 лет / Врач второй категории
Стаж 11 лет / Врач второй категории
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Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 7 лет / Врач первой категории
Стаж 7 лет / Врач первой категории
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Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Доступен вызов на дом
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Стаж 41 год / Врач высшей категории
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Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Стаж 15 лет / Врач второй категории
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Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Стаж 16 лет / Врач первой категории
Стаж 16 лет / Врач первой категории
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Стаж не указан / Врач второй категории
Стаж не указан / Врач второй категории
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Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
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Стаж 16 лет / Врач второй категории
Стаж 16 лет / Врач второй категории
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Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж 27 лет / Врач первой категории
Стаж 27 лет / Врач первой категории
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Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Стаж 21 год / Врач высшей категории
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Стаж 21 год / Врач высшей категории
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Стаж 5 лет / Врач первой категории
Стаж 5 лет / Врач первой категории
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Стаж 23 года / Врач второй категории
Стаж 23 года / Врач второй категории
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Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Стаж 24 года / Врач высшей категории
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Стаж 21 год / Врач высшей категории
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Стаж 22 года / Врач высшей категории
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Стаж 37 лет / Врач первой категории
Стаж 37 лет / Врач первой категории
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Принимает детей