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Лекаръ
0.5
Рейтинг

Лекаръ

В клинике 38 врачей
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Адреса
ул. Большая, 2А
ТД "Атолл"
c 8:00 до 21:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Еремеев Александр Геннадьевич
8.6
Рейтинг
Рейтинг
8.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
14
отзывов

Еремеев Александр Геннадьевич

Кардиолог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 16 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Кардиолог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 16 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Сулима Виктория Валентиновна
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сулима Виктория Валентиновна

Аллерголог-иммунолог, Зав. отделением, Клинический фармаколог
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Аллерголог-иммунолог, Зав. отделением, Клинический фармаколог
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Антонова Екатерина Константиновна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Антонова Екатерина Константиновна

Гинеколог-эндокринолог
Стаж 13 лет
Гинеколог-эндокринолог
Стаж 13 лет
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Жубоева Мадина Аминовна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
29
отзывов

Жубоева Мадина Аминовна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Космачева Александра Викторовна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Космачева Александра Викторовна

Гинеколог, УЗИ-специалист
Стаж 13 лет / Врач первой категории
Гинеколог, УЗИ-специалист
Стаж 13 лет / Врач первой категории
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Шпачинская Ольга Владимировна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Шпачинская Ольга Владимировна

Гинеколог, Репродуктолог (ЭКО), Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 17 лет / Врач первой категории
Гинеколог, Репродуктолог (ЭКО), Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 17 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Селецкий Александр Анатольевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Селецкий Александр Анатольевич

УЗИ-специалист
Стаж 18 лет / Врач первой категории
УЗИ-специалист
Стаж 18 лет / Врач первой категории
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Кузин Вадим Игоревич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузин Вадим Игоревич

Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург), Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 11 лет / Врач второй категории
Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург), Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 11 лет / Врач второй категории
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Юрченко Елена Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Юрченко Елена Сергеевна

Гастроэнтеролог, Дерматолог, Врач общей практики (семейный врач), УЗИ-специалист, Гирудотерапевт
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Дерматолог, Врач общей практики (семейный врач), УЗИ-специалист, Гирудотерапевт
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Войтенок Инна Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Войтенок Инна Дмитриевна

Эндокринолог
Стаж 7 лет / Врач первой категории
Эндокринолог
Стаж 7 лет / Врач первой категории
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Соколова Оксана Юрьевна
7.0
Рейтинг
Рейтинг
7.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Соколова Оксана Юрьевна

Эндокринолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Доступен вызов на дом
Комарова Марина Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Комарова Марина Владимировна

Терапевт, Врач общей практики (семейный врач)
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Терапевт, Врач общей практики (семейный врач)
Стаж 41 год / Врач высшей категории
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Тарасенко Наталья Алексеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Тарасенко Наталья Алексеевна

УЗИ-специалист
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Заика Оксана Григорьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Заика Оксана Григорьевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 15 лет / Врач второй категории
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 15 лет / Врач второй категории
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Горшкова Людмила Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Горшкова Людмила Владимировна

УЗИ-специалист
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Агеева Татьяна Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Агеева Татьяна Викторовна

Гинеколог, УЗИ-специалист, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 16 лет / Врач первой категории
Гинеколог, УЗИ-специалист, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 16 лет / Врач первой категории
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Переверзева Алена Леонидовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Переверзева Алена Леонидовна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог, Акушер
Стаж не указан / Врач второй категории
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог, Акушер
Стаж не указан / Врач второй категории
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Дульман Надежда Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дульман Надежда Николаевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 12 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 12 лет
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Баланда Марина Вадимовна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Баланда Марина Вадимовна

Маммолог, Онколог, Акушер-гинеколог, Онколог-маммолог, Гинеколог-онколог
Стаж 16 лет / Врач второй категории
Маммолог, Онколог, Акушер-гинеколог, Онколог-маммолог, Гинеколог-онколог
Стаж 16 лет / Врач второй категории
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Гильмутдинова Людмила Алексеевна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Гильмутдинова Людмила Алексеевна

Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Таранец Татьяна Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Таранец Татьяна Васильевна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
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Маринина Лилиана Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Маринина Лилиана Анатольевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 27 лет / Врач первой категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 27 лет / Врач первой категории
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Баклашкина Ирина Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Баклашкина Ирина Валерьевна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Кондрашова Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кондрашова Елена Юрьевна

Лор (оториноларинголог), Зав. хирургическим отделением
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог), Зав. хирургическим отделением
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Еремеева Ольга Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Еремеева Ольга Ивановна

Гастроэнтеролог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Кашлев Евгений Игоревич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кашлев Евгений Игоревич

Хирург
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Селезнёва Ольга Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Селезнёва Ольга Леонидовна

Врач функциональной диагностики, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 5 лет / Врач первой категории
Врач функциональной диагностики, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 5 лет / Врач первой категории
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Лаптев Дмитрий Олегович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лаптев Дмитрий Олегович

Уролог, Уролог-андролог, Онкоуролог
Стаж 23 года / Врач второй категории
Уролог, Уролог-андролог, Онкоуролог
Стаж 23 года / Врач второй категории
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Назаренко Ирина Всеволодовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Назаренко Ирина Всеволодовна

УЗИ-специалист
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Черноног Людмила Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Черноног Людмила Ивановна

Невролог (невропатолог)
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Довгалева Елена Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Довгалева Елена Геннадьевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Пасько Оксана Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пасько Оксана Валентиновна

УЗИ-специалист
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Баяхчан Лариса Станиславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Баяхчан Лариса Станиславовна

Кардиолог, Врач функциональной диагностики
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Кардиолог, Врач функциональной диагностики
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Калашников Константин Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Калашников Константин Анатольевич

УЗИ-специалист, Хирург, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 21 год / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Хирург, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Тарнавская Татьяна Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Тарнавская Татьяна Сергеевна

Пульмонолог, Ревматолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Пульмонолог, Ревматолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Давыдова Татьяна Ильинична
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Давыдова Татьяна Ильинична

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 37 лет / Врач первой категории
Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 37 лет / Врач первой категории
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Голыбенко Дарья Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Голыбенко Дарья Сергеевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Болотная Анна Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Болотная Анна Андреевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Принимает детей

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