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Медстом
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Информация
Услуги:
- Терапевтическое лечение зубов;
- Профессиональная гигиена полости рта;
- Эстетическая реставрация зубов (вкладки, виниры – безметалловая керамика);
- Протезирование зубов;
- Имплантация зубов;
- Хирургическая стоматология - все виды удаления, лоскутные операции и наращивание костной ткани;
- Исправление прикуса.
Стоимость консультации:
- Стоматолог-терапевт, стоматолог-ортопед, стоматолог-хирург, стоматолог-имплантолог - бесплатно;
- Стоматолог-ортодонт - 250 руб.
ООО "МедстомЭлит".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 7 лет / Врач высшей категории
Стаж 7 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
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Стаж 22 года
Стаж 22 года
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Принимает детей
Стаж 4 года
Стаж 4 года
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Принимает детей
Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Стаж 12 лет / Врач первой категории
Стаж 12 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
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Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
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