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Медстом
7.8
Рейтинг

Медстом

В клинике 10 врачей
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Адреса
Хабаровск, б-р Уссурийский, 20
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Тучак Анна Андреевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Тучак Анна Андреевна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 7 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-ортодонт
Стаж 7 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Кондеев Михаил Андреевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кондеев Михаил Андреевич

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Воронцова Марина Валентиновна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Воронцова Марина Валентиновна

Стоматолог-терапевт
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Иванюк Антон Анатолиевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Иванюк Антон Анатолиевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-ортопед
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
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Ким Анастасия Григорьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ким Анастасия Григорьевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 22 года
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 22 года
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Принимает детей
Шакиров Ринат Радикович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шакиров Ринат Радикович

Стоматолог-гигиенист
Стаж 4 года
Стоматолог-гигиенист
Стаж 4 года
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Принимает детей
Савченко Кирилл Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Савченко Кирилл Николаевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 7 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 7 лет
Записаться на приём
Хонская Надежда Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хонская Надежда Петровна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Стоматолог-ортодонт
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Записаться на приём
Принимает детей
Пан Елена Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пан Елена Викторовна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортодонт
Стаж 5 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортодонт
Стаж 5 лет
Записаться на приём
Ли Александр Аркадьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ли Александр Аркадьевич

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 14 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
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