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Мир японской медицины
Адреса
- +7 (800) 555 27 03 , единая справочная
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Информация
Современный центр превентивной медицины и диагностики. Консультации и приём врачей.
Центр с японским подходом “превентивной медицины”, оборудованием экспертного класса и целым этажом для прохождения медицинских чекапов.
Клиника оказывает услуги:
- консультативные приемы врачей-специалистов по терапевтическим и хирургическим специальностям;
- консультации ЛОР врача, офтальмолога, онколога;
- малоинвазивные хирургические вмешательства, хирургия одного дня;
- дневной терапевтический и хирургический стационары;
- отделение лучевой диагностики: компьютерная томография, рентгенография, маммография, ультразвуковая диагностика (УЗИ), виртуальная колоноскопия;
- отделение функциональной диагностики: ЭКГ, ХМЭКГ, СМАД, ВЭМ, ЭЭГ, ЭНМГ;
- эндоскопические лечебно-диагностические вмешательства (гастро-, колоно-, гистероскопия) с применением анестезиологического пособия;
- стоматологические услуги, профгигиена полости рта;
- телемедицинские консультации с участием ведущих клинических центров России и Японии.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи хабаровска
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