Мир японской медицины

Центр с японским подходом “превентивной медицины”, оборудованием экспертного класса и целым этажом для прохождения медицинских чекапов.

Клиника оказывает услуги:​

консультативные приемы врачей-специалистов по терапевтическим и хирургическим специальностям;

консультации ЛОР врача, офтальмолога, онколога;

малоинвазивные хирургические вмешательства, хирургия одного дня;

дневной терапевтический и хирургический стационары;

отделение лучевой диагностики: компьютерная томография, рентгенография, маммография, ультразвуковая диагностика (УЗИ), виртуальная колоноскопия;

отделение функциональной диагностики: ЭКГ, ХМЭКГ, СМАД, ВЭМ, ЭЭГ, ЭНМГ;

эндоскопические лечебно-диагностические вмешательства (гастро-, колоно-, гистероскопия) с применением анестезиологического пособия;

стоматологические услуги, профгигиена полости рта;

телемедицинские консультации с участием ведущих клинических центров России и Японии.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи хабаровска