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Мир японской медицины
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Мир японской медицины

Адреса
ул. Воронежская, 49 кор. 5
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто. Откроется через 39 минут
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Информация

Современный центр превентивной медицины и диагностики. Консультации и приём врачей.

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