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  3. МНТК Микрохирургия глаза им. академика С.Н. Фёдорова
МНТК Микрохирургия глаза им. академика С.Н. Фёдорова
5.9
Рейтинг

МНТК Микрохирургия глаза им. академика С.Н. Фёдорова

Государственная
В клинике 62 врача
Адреса
ул. Петра Комарова, 3
c 8:30 до 16:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
ул. Тихоокеанская, 211
c 8:30 до 16:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
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Врачи работающие в клинике
Кашура Ольга Ивановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
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1
отзыв

Кашура Ольга Ивановна

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог, Онколог-маммолог
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог, Онколог-маммолог
Стаж не указан
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Принимает детей
Смолякова Галина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Смолякова Галина Петровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Пшеничнов Максим Валерьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Пшеничнов Максим Валерьевич

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 16 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 16 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Худяков Александр Юрьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Худяков Александр Юрьевич

Окулист (офтальмолог), Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог), Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Банщиков Павел Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Банщиков Павел Александрович

Косметолог (дерматолог-косметолог), Окулист (офтальмолог), Хирург, Зав. отделением, Пластический офтальмохирург
Стаж 11 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог), Окулист (офтальмолог), Хирург, Зав. отделением, Пластический офтальмохирург
Стаж 11 лет
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Помыткина Наталья Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Помыткина Наталья Викторовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Дутчин Игорь Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Дутчин Игорь Владимирович

Окулист (офтальмолог), Зав. хирургическим отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Окулист (офтальмолог), Зав. хирургическим отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Кулешова Наталья Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кулешова Наталья Алексеевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Белоноженко Ярослав Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Белоноженко Ярослав Владимирович

Окулист (офтальмолог), Зав. хирургическим отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог), Зав. хирургическим отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Ли Виталий Вондокович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ли Виталий Вондокович

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж не указан
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Принимает детей
Васильев Алексей Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Васильев Алексей Владимирович

Окулист (офтальмолог), Зав. хирургическим отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Окулист (офтальмолог), Зав. хирургическим отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Дубко Денис Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дубко Денис Анатольевич

Хирург-офтальмолог, Зав. отделением
Стаж не указан
Хирург-офтальмолог, Зав. отделением
Стаж не указан
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Принимает детей
Авдеева (Канавина) Виктория Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Авдеева (Канавина) Виктория Андреевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Данилова Любовь Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Данилова Любовь Петровна

Окулист (офтальмолог), Зав. отделением
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог), Зав. отделением
Стаж не указан
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Бочкарева Анна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бочкарева Анна Николаевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Еманова Людмила Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Еманова Людмила Петровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Кравченко Игорь Захарович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кравченко Игорь Захарович

Окулист (офтальмолог), Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог), Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Поваляева Дарья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Поваляева Дарья Александровна

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж не указан / Врач второй категории
Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж не указан / Врач второй категории
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Бушнина Лидия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бушнина Лидия Владимировна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач второй категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач второй категории
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Жиров Аркадий Леонидович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жиров Аркадий Леонидович

Окулист (офтальмолог), Зав. отделением
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог), Зав. отделением
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Поступаев Алексей Валерьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Поступаев Алексей Валерьевич

Окулист (офтальмолог)
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Кривко София Владиславовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кривко София Владиславовна

Хирург-офтальмолог
Стаж не указан
Хирург-офтальмолог
Стаж не указан
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Шишкин Савелий Аркадьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Шишкин Савелий Аркадьевич

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Мащенко Николай Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мащенко Николай Владимирович

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Дьяченко Юрий Николаевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дьяченко Юрий Николаевич

Окулист (офтальмолог), Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог), Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Филимонова Елена Эдуардовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Филимонова Елена Эдуардовна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Прошутинская Яна Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Прошутинская Яна Витальевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Галина Раиса Ахатовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Галина Раиса Ахатовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Буря Руслан Андреевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Буря Руслан Андреевич

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Егоров Андрей Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Егоров Андрей Викторович

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Самохвалов Николай Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Самохвалов Николай Владимирович

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Жигулин Альберт Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жигулин Альберт Викторович

Хирург-офтальмолог
Стаж не указан
Хирург-офтальмолог
Стаж не указан
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Егорова Анна Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Егорова Анна Викторовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Лебедев Ян Борисович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лебедев Ян Борисович

Хирург-офтальмолог
Стаж не указан
Хирург-офтальмолог
Стаж не указан
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Поступаева Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Поступаева Наталья Владимировна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 9 лет / Врач первой категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 9 лет / Врач первой категории
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Сергеева Анна Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сергеева Анна Васильевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Жайворонок Наталья Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жайворонок Наталья Сергеевна

Хирург-офтальмолог
Стаж не указан
Хирург-офтальмолог
Стаж не указан
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Шпачинская Л. И.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Шпачинская Л. И.

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Уткин Сергей Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Уткин Сергей Иванович

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Семенова Татьяна Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Семенова Татьяна Константиновна

Хирург-офтальмолог
Стаж не указан
Хирург-офтальмолог
Стаж не указан
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Егоров Виктор Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Егоров Виктор Викторович

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Сорокин Евгений Леонидович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Сорокин Евгений Леонидович

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Коленко Олег Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коленко Олег Владимирович

Окулист (офтальмолог), Директор клиники
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Окулист (офтальмолог), Директор клиники
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Бай Лина
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Бай Лина

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач второй категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач второй категории
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Тонконогий Сергей Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тонконогий Сергей Викторович

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач второй категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач второй категории
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Луговской Артем Евгеньевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Луговской Артем Евгеньевич

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Васильева Ирина Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Васильева Ирина Витальевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Татанова Ольга Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Татанова Ольга Юрьевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
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Руденко Виктория Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Руденко Виктория Анатольевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
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Мазурина Ольга Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мазурина Ольга Викторовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Макарова Александра Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Макарова Александра Анатольевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач второй категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач второй категории
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Тузлаев Владислав Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тузлаев Владислав Валерьевич

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Халфин Руслан Нилович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Халфин Руслан Нилович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Бачинин Евгений Альбертович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бачинин Евгений Альбертович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Игнатенко Дмитрий Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Игнатенко Дмитрий Юрьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Столяров Михаил Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Столяров Михаил Викторович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Балева Ольга Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Балева Ольга Борисовна

Окулист (офтальмолог), Зав. отделением
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог), Зав. отделением
Стаж не указан
Данилов Олег Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Данилов Олег Владимирович

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Савченко Наталья Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Савченко Наталья Валентиновна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Удовиченко Екатерина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Удовиченко Екатерина Владимировна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Коган Марина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коган Марина Петровна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Есина Мария Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Есина Мария Александровна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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