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- МНТК Микрохирургия глаза им. академика С.Н. Фёдорова
МНТК Микрохирургия глаза им. академика С.Н. Фёдорова
Государственная
В клинике 62 врача
Адреса
ул. Петра Комарова, 3
ул. Тихоокеанская, 211
- +7 (4212) 750 266, запись пациентов
- +7 (4212) 750 249, запись пациентов
- +7 (4212) 750 272, регистратура повторного приёма
- +7 (4212) 225 121, приёмная
- +7 (4212) 372 957, факс
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Информация
Хабаровский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н.Федорова» Минздрава России.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
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Стаж 16 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 16 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Косметолог (дерматолог-косметолог), Окулист (офтальмолог), Хирург, Зав. отделением, Пластический офтальмохирург
Стаж 11 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог), Окулист (офтальмолог), Хирург, Зав. отделением, Пластический офтальмохирург
Стаж 11 лет
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Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
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Стаж не указан / Врач второй категории
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Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Стаж 9 лет / Врач первой категории
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