В «МаксКлиник» проводится лечение миомы матки без операции, за один день, фокусированным ультразвуком под контролем МРТ, что позволяет женщинам уже через три месяца планировать беременность.

Особенностью операций, которые проводятся в клинике, является малоинвазивная лапароскопическая хирургия, подразумевающая минимальное травмирование тканей, что не требует длительного реабилитационного периода.

Также проводится хирургическое лечение ожирения (бариартрия), которое проводит врач хирург, кандидат медицинских наук Александр Васильевич Сучков, такие операции показаны пациентам, которые сами не могут справиться с проблемой обычными способами.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.