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МаксКлиник
4.5
Рейтинг

МаксКлиник

В клинике 13 врачей
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Адреса
ул. Ленинградская, 27А
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Информация

Многопрофильная больница созданная по принципу государственно-частного партнерства, обслуживаться в которой можно по полису обязательного медицинского страхования. Предоставляется как амбулаторное, так и стационарное лечение.

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Врачи работающие в клинике
Сучков Александр Васильевич
9.8
Рейтинг
Рейтинг
9.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Сучков Александр Васильевич

Хирург
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Хирург
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Новикова Нина Васильевна
8.7
Рейтинг
Рейтинг
8.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Новикова Нина Васильевна

Акушер-гинеколог
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Акушер-гинеколог
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Березуцкий Сергей Николаевич
8.0
Рейтинг
Рейтинг
8.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Березуцкий Сергей Николаевич

Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж 32 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж 32 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Бачинский Олег Евгеньевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бачинский Олег Евгеньевич

Акушер-гинеколог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Семенина Ирина Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Семенина Ирина Юрьевна

УЗИ-специалист, Физиотерапевт
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Физиотерапевт
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
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Зверев Игорь Леонидович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Зверев Игорь Леонидович

Акушер-гинеколог
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 42 года / Врач высшей категории
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Никитин Олег Николаевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Никитин Олег Николаевич

Эндоскопист
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Эндоскопист
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
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Маринина Лилиана Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Маринина Лилиана Анатольевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 27 лет / Врач первой категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 27 лет / Врач первой категории
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Долока Денис Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Долока Денис Сергеевич

Рентгенолог
Стаж 15 лет
Рентгенолог
Стаж 15 лет
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Принимает детей
Серегин Сергей Алексеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Серегин Сергей Алексеевич

Рентгенолог
Стаж 6 лет
Рентгенолог
Стаж 6 лет
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Принимает детей
Спицкая Галина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Спицкая Галина Николаевна

Терапевт, Главный врач
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Терапевт, Главный врач
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Журенков Алексей Рафаилович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Журенков Алексей Рафаилович

Уролог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Уролог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Долока Андрей Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Долока Андрей Сергеевич

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 18 лет / Врач высшей категории

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