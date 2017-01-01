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Нейроклиника
4.3
Рейтинг

Нейроклиника

Адреса
ул. Лермонтова, 3
c 8:30 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
ул. Владивостокская, 22
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
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Команда объединила лучшие образовательные центры, клиники и лаборатории. Это даёт возможность получить высококвалифицированную помощь и консультации в клиниках России и Дальнего Востока. Специализация клиники - диагностика и лечение неврологических заболеваний у детей и взрослых.

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