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Нейроклиника
- +7 (800) 707 58 78 , единая справочная
- +7 (914) 157 17 09
- +7 (914) 159 24 89
- +7 (4212) 242 489
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Команда объединила лучшие образовательные центры, клиники и лаборатории. Это даёт возможность получить высококвалифицированную помощь и консультации в клиниках России и Дальнего Востока. Специализация клиники - диагностика и лечение неврологических заболеваний у детей и взрослых.
Нейроклиника дает возможность получить высококвалифицированную помощь и консультации в клиниках России и Дальневосточного Федерального Округа, минуя длительные очереди и многоэтапную регистрацию.
Среди них: Нейроклиника, МООСБТ, Институт Святителя Луки, АНО ДПО Дальневосточный Центр Ботулинотерапии, Центр Экстрапирамидных Заболеваний, МГИДО, ДВФУ, ДВГМУ.
На сайте Нейроклиники можно подать заявку на дополнительное профессиональное образование в области медицины, педагогики и менеджмента. Форма может быть очной и дистанционной, групповой и индивидуальной.
Среди партнеров есть организация родителей детей-инвалидов (Крылья Надежды). Семинары для родителей и родственников пациентов.
Основная специализация Нейроклиники диагностика и лечение неврологических заболеваний у детей и взрослых.