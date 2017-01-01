Нейроклиника дает возможность получить высококвалифицированную помощь и консультации в клиниках России и Дальневосточного Федерального Округа, минуя длительные очереди и многоэтапную регистрацию.

Среди них: Нейроклиника, МООСБТ, Институт Святителя Луки, АНО ДПО Дальневосточный Центр Ботулинотерапии, Центр Экстрапирамидных Заболеваний, МГИДО, ДВФУ, ДВГМУ.

На сайте Нейроклиники можно подать заявку на дополнительное профессиональное образование в области медицины, педагогики и менеджмента. Форма может быть очной и дистанционной, групповой и индивидуальной.

Среди партнеров есть организация родителей детей-инвалидов (Крылья Надежды). Семинары для родителей и родственников пациентов.

Основная специализация Нейроклиники диагностика и лечение неврологических заболеваний у детей и взрослых.