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Приоритет
4.8
Рейтинг

Приоритет

В клинике 6 врачей
Адреса
ул. Запарина, 137
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Выходной
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Информация

Основным и ведущим направлением работы клиники является дентальная имплантация.

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Врачи работающие в клинике
Данилова Дарья Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Данилова Дарья Олеговна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог общей практики
Стаж 2 года
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог общей практики
Стаж 2 года
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Трошин Роман Васильевич
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Трошин Роман Васильевич

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 15 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 15 лет
Записаться на приём
Фролов Евгений Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фролов Евгений Владимирович

Стоматолог-ортопед
Стаж 13 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 13 лет
Записаться на приём
Заика Павел Витальевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Заика Павел Витальевич

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 15 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
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Колотовкин Павел Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Колотовкин Павел Александрович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 11 лет
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дю Наталья Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дю Наталья Алексеевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург, Стоматолог-эндодонт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург, Стоматолог-эндодонт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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