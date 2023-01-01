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Приоритет
В клинике 6 врачей
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Информация
Основным и ведущим направлением работы клиники является дентальная имплантация.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 2 года
Стаж 2 года
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Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
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Стаж 15 лет
Стаж 15 лет
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Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
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Стаж не указан
Стаж не указан
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