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Профи-Дент
В клинике 6 врачей
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- Ортодонт - 500 руб.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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