  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Профи-Дент
Профи-Дент
0.0
Рейтинг

Профи-Дент

В клинике 6 врачей
Адреса
ул. Нагишкина, 2А
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Кущ Карина Андреевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кущ Карина Андреевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 7 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 7 лет
Записаться на приём
Жигалкина Дарья Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жигалкина Дарья Игоревна

Стоматолог-терапевт
Стаж 8 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 8 лет
Записаться на приём
Манжула Яна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Манжула Яна Сергеевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Записаться на приём
Шарабарин Дмитрий Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шарабарин Дмитрий Александрович

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Записаться на приём
Скареднова Елена Викторовна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Скареднова Елена Викторовна

Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сосновская Ольга Владиславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сосновская Ольга Владиславовна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Городская клиническая больница №11
    Городская клиническая больница №11 В клинике 244 врача
    2.3
  • Родильный дом №1
    Родильный дом №1 В клинике 140 врачей
    0.0
  • Дорожная клиническая больница
    Дорожная клиническая больница В клинике 261 врач
    3.4
  • Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
    Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича В клинике 340 врачей
    5.0
Все клиники