  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Пульс
Пульс
0.0
Рейтинг

Пульс

В клинике 8 врачей
Адреса
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 113
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Нужных Александр Викторович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Нужных Александр Викторович

Проктолог (колопроктолог), Сосудистый хирург (ангиохирург), Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Проктолог (колопроктолог), Сосудистый хирург (ангиохирург), Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Записаться на приём
Витько Людмила Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Витько Людмила Геннадьевна

Эндокринолог
Стаж 15 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Эндокринолог
Стаж 15 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Журенков Алексей Рафаилович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Журенков Алексей Рафаилович

Уролог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Уролог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Токарь Ольга Олеговна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Токарь Ольга Олеговна

УЗИ-специалист
Стаж 7 лет / Врач второй категории
УЗИ-специалист
Стаж 7 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Заднепровская Вера Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Заднепровская Вера Викторовна

УЗИ-специалист
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
УЗИ-специалист
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Мирешко Евгения Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мирешко Евгения Григорьевна

Нефролог
Стаж не указан
Нефролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Украинчук Оксана Яковлевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Украинчук Оксана Яковлевна

УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Котова Татьяна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Котова Татьяна Владимировна

Врач функциональной диагностики
Стаж 11 лет / Врач второй категории
Врач функциональной диагностики
Стаж 11 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

Другие клиники

  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 216 врачей
    2.7
  • Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
    Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича В клинике 340 врачей
    5.0
  • Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
    Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева В клинике 330 врачей
    0.0
  • Городская клиническая больница №11
    Городская клиническая больница №11 В клинике 244 врача
    2.3
Все клиники