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Саико
4.0
Рейтинг

Саико

В клинике 28 врачей
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Адреса
ул. Комсомольская, 104
1-й этаж
c 9:00 до 21:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Информация

Российско-японский медицинский центр.

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Врачи работающие в клинике
Колтунов Сергей Семенович
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Колтунов Сергей Семенович

Гастроэнтеролог, Терапевт, Зав. отделением
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гастроэнтеролог, Терапевт, Зав. отделением
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Вечерка Николай Викторович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Вечерка Николай Викторович

Уролог
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Уролог
Стаж 15 лет / Врач первой категории
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Молчанов Евгений Викторович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Молчанов Евгений Викторович

Нефролог, Уролог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Нефролог, Уролог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Ли Олег Намгириевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ли Олег Намгириевич

Травматолог-ортопед
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
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Вдовина Елена Глебовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вдовина Елена Глебовна

Гематолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Гематолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Киндялова Лилиана Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Киндялова Лилиана Викторовна

Онколог, Онколог-маммолог, Зав. отделением
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Онколог, Онколог-маммолог, Зав. отделением
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Пушкарь Валентина Александровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Пушкарь Валентина Александровна

Акушер-гинеколог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Акушер-гинеколог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Шиповалов Евгений Викторович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шиповалов Евгений Викторович

Невролог (невропатолог), Рентгенолог
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог), Рентгенолог
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
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Воронова Галина Егоровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Воронова Галина Егоровна

Гастроэнтеролог
Стаж 30 лет
Гастроэнтеролог
Стаж 30 лет
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Попова Елена Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Попова Елена Сергеевна

Кардиолог, Ревматолог, Геронтолог
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Кардиолог, Ревматолог, Геронтолог
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
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Ларева Лариса Ильинична
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ларева Лариса Ильинична

Эндокринолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Эндокринолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Пешкова Ольга Яковлевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пешкова Ольга Яковлевна

Рентгенолог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Ермолаева Надежда Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ермолаева Надежда Анатольевна

Кардиолог
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Кардиолог
Стаж 13 лет / Врач второй категории
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Барабаш Татьяна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Барабаш Татьяна Николаевна

Акушер-гинеколог
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Зорина Ирина Альбертовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зорина Ирина Альбертовна

Гастроэнтеролог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Сиротина Ольга Борисовна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сиротина Ольга Борисовна

УЗИ-специалист
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
УЗИ-специалист
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Хаустов Александр Филиппович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Хаустов Александр Филиппович

Эндоскопист
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Эндоскопист
Стаж 42 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Гулевский Евгений Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гулевский Евгений Валерьевич

Ортопед, Травматолог
Стаж 12 лет
Ортопед, Травматолог
Стаж 12 лет
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Литвинов Юрий Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Литвинов Юрий Анатольевич

Онколог
Стаж не указан
Онколог
Стаж не указан
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Махотин Андрей Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Махотин Андрей Александрович

Эндоскопист
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Эндоскопист
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Покрашенко Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Покрашенко Наталья Владимировна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Крамарева Ольга Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Крамарева Ольга Сергеевна

Гастроэнтеролог
Стаж 26 лет
Гастроэнтеролог
Стаж 26 лет
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Банников Александр Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Банников Александр Владимирович

Онколог
Стаж 14 лет
Онколог
Стаж 14 лет
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Похиль Яна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Похиль Яна Николаевна

Врач функциональной диагностики, Зав. отделением, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики, Зав. отделением, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Кондрахина Марина Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кондрахина Марина Вячеславовна

УЗИ-специалист
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Мильто Александра Сергеевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Мильто Александра Сергеевна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 12 лет
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 12 лет
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Гуменников Андрей Геннадьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гуменников Андрей Геннадьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Медведева Ирина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Медведева Ирина Петровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 29 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступна
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