- Главная
- Все клиники
- Саико
Саико
В клинике 28 врачейЗаписаться на приём
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Российско-японский медицинский центр.
Консультативный приём у специалистов.
ООО "Саико".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Записаться на приём
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Стаж 39 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 39 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Стаж 30 лет
Стаж 30 лет
Записаться на приём
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Записаться на приём
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Записаться на приём
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
Записаться на приём
Стаж не указан
Стаж не указан
Записаться на приём
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Стаж 26 лет
Стаж 26 лет
Записаться на приём
Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
Записаться на приём
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
Записаться на приём
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 29 лет
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре