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Щелкунчик
3.3
Рейтинг

Щелкунчик

В клинике 7 врачей
Адреса
ул. Краснореченская, 149
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Врачи работающие в клинике
Пипия Нугзар Велодиевич
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Пипия Нугзар Велодиевич

Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Стоматолог-хирург
Стаж не указан
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Орлова Юлия Николаевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Орлова Юлия Николаевна

Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Мишина Светлана Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мишина Светлана Николаевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Ефременко Татьяна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ефременко Татьяна Сергеевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Хван Виталий Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хван Виталий Николаевич

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Святовец Елена Марковна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Святовец Елена Марковна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
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Принимает детей
Черникова Валерия Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Черникова Валерия Михайловна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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