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Сономед
0.5
Рейтинг

Сономед

В клинике 12 врачей
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Адреса
ул. Краснореченская, 59А
1-й этаж
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Слиж Елена Анатольевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Слиж Елена Анатольевна

Гастроэнтеролог
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Гастроэнтеролог
Стаж 15 лет / Врач второй категории
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Патрина Светлана Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Патрина Светлана Ивановна

УЗИ-специалист
Стаж 16 лет
УЗИ-специалист
Стаж 16 лет
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Принимает детей
Кабанцева Елена Карловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кабанцева Елена Карловна

УЗИ-специалист
Стаж 34 года / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Пасько Оксана Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пасько Оксана Валентиновна

УЗИ-специалист
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Гриднева Елена Геннадьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Гриднева Елена Геннадьевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Усанова Наталья Борисовна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Усанова Наталья Борисовна

Травматолог-ортопед
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Травматолог-ортопед
Стаж 19 лет / Врач первой категории
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Форонова Елена Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Форонова Елена Викторовна

УЗИ-специалист
Стаж 17 лет
УЗИ-специалист
Стаж 17 лет
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Левикина Марина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Левикина Марина Анатольевна

Терапевт, Эндокринолог
Стаж 23 года / Врач первой категории
Терапевт, Эндокринолог
Стаж 23 года / Врач первой категории
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Макодзеба Анатолий Михайлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Макодзеба Анатолий Михайлович

Онколог-маммолог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Онколог-маммолог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Кулакова Ирина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кулакова Ирина Александровна

Кардиолог
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Кардиолог
Стаж 13 лет / Врач второй категории
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Ермолович Валентина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ермолович Валентина Петровна

Невролог (невропатолог)
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Шестакова Юлия Александровна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Шестакова Юлия Александровна

Гастроэнтеролог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Принимает детей

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