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Сономед
В клинике 12 врачейЗаписаться на приём
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Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Стаж 15 лет / Врач второй категории
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Стаж 16 лет
Стаж 16 лет
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Принимает детей
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Стаж 19 лет / Врач первой категории
Стаж 19 лет / Врач первой категории
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Стаж 17 лет
Стаж 17 лет
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Стаж 23 года / Врач первой категории
Стаж 23 года / Врач первой категории
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Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Стаж 13 лет / Врач второй категории
Стаж 13 лет / Врач второй категории
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Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Стаж 21 год / Врач высшей категории
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Принимает детей