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Все Свои рядом
8.1
Рейтинг

Все Свои рядом

В клинике 5 врачей
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Адреса
ул. Ленина, 56
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Габолаева Роза Леонидовна
9.9
Рейтинг
Рейтинг
9.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Габолаева Роза Леонидовна

Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
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Назаренко Валерия Анатольевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Назаренко Валерия Анатольевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург
Стаж 6 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург
Стаж 6 лет
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Харина Надежда Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Харина Надежда Николаевна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 7 лет
Стоматолог-ортодонт
Стаж 7 лет
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Принимает детей
Габолаев Дмитрий Игоревич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Габолаев Дмитрий Игоревич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 7 лет
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 7 лет
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Васильева Валентина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Васильева Валентина Викторовна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 8 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 8 лет
Записаться на приём
Принимает детей

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