Все Свои рядом

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Информация
Полный комплекс стоматологических услуг. Собственный компьютерный томограф. Уютная атмосфера. Персональное внимание к каждому пациенту. Антикризисные цены. Рассрочка на 1 год.
Бесплатная консультация. Антистресс-цены. Беспроцентная рассрочка на 1 год. Собственный компьютерный томограф.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
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Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Принимает детей
Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
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Принимает детей