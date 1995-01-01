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6.0
Рейтинг

Выход

Государственная
В клинике 4 врача
Адреса
ул. Маяковского, 83
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
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Врачи работающие в клинике
Карпинский Илья Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карпинский Илья Александрович

Психолог
Стаж 5 лет
Психолог
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
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Ревенко Наталья Эдуардовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ревенко Наталья Эдуардовна

Клинический психолог
Стаж не указан
Клинический психолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чекасова Марина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чекасова Марина Александровна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Егорова Елена Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Егорова Елена Борисовна

Психолог
Стаж 10 лет
Психолог
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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