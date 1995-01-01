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Выход
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В клинике 4 врача
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ООО "Выход".
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Врачи работающие в клинике
Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
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