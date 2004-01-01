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Абрамовская Елена Алеевна
6.3
6
Абрамовская Елена Алеевна
Педиатр
Стаж 11 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ по специальности "Педиатрия", 2004 г. окончания.
Интернатура, кафедра детских болезней пед.факультета при ДВГМУ по специальности "Педиатрия", 2005 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации "Актуальные вопросы детской аллергологии", 2008 г.
Повышение квалификации "Клиническая фармакология в практике участкового педиатра", 2009 г.
Повышение квалификации "Педиатрия", 2010 г.
Повышение квалификации "Актуальные вопросы вакцинопрофилактики", 2014 г.
Повышение квалификации "Педиатрия", 2015 г.
Повышение квалификации "Экспертиза временной нетрудоспособности", 2017 г.
Еще 3
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
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6 отзывов
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