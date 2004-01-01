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  3. Абрамовская Елена Алеевна
Абрамовская Елена Алеевна
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6

Абрамовская Елена Алеевна

Педиатр
Стаж 11 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ по специальности "Педиатрия", 2004 г. окончания.
  • Интернатура, кафедра детских болезней пед.факультета при ДВГМУ по специальности "Педиатрия", 2005 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Актуальные вопросы детской аллергологии", 2008 г.
  • Повышение квалификации "Клиническая фармакология в практике участкового педиатра", 2009 г.
  • Повышение квалификации "Педиатрия", 2010 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём детей
Педиатр
1350 р
Вторичный приём детей
Педиатр
1000 р
Консультация детей
Педиатр
850 р
6 отзывов

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