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Астраханцева Людмила Рустиковна
6.0
0
Астраханцева Людмила Рустиковна
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Благовещенский Государственный медицинский институт, функциональная диагностика. Сертификат: 29.11.2011 - до 29.11.2016
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Королёва, 12В
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
Бесплатно
0 отзывов
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