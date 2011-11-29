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Астраханцева Людмила Рустиковна
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Астраханцева Людмила Рустиковна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Благовещенский Государственный медицинский институт, функциональная диагностика. Сертификат: 29.11.2011 - до 29.11.2016
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Королёва, 12В
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
Бесплатно
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