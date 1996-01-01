Аввакумова Ирина Юрьевна
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Врач терапевт проводит консультативные приемы пациентов, с назначением адекватного спектра лечебно-диагностических мероприятий при заболеваниях, бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой, мочевыделительной, желудочно-кишечного тракта и др., с последующей оценкой трудоспособности и дальнейшей разработкой по результатам обследования индивидуальных схем оздоровления.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
Терапевт
1200 р
Гастроэнтеролог
1400 р
Нефролог
1400 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1000 р
Гастроэнтеролог
1100 р
Нефролог
1100 р
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