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  3. Аввакумова Ирина Юрьевна
Аввакумова Ирина Юрьевна
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Аввакумова Ирина Юрьевна

Гастроэнтеролог, Нефролог, Терапевт
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Благовещенский Государственный Медицинский Институт, специализация "Лечебное дело", 1975-1982 гг. окончания.
  • Интернатура по внутренним болезням в Благовещенском Государственном Медицинском Институте, 1981-1982 гг.
  • Сертификат "Нефрология", Институт переподготовки и повышения квалификации специалистов здравоохранения, г. Новосибирск ,2018 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Актуальные вопросы в нефрологии", 1985 г.
  • Повышение квалификации "Актуальные вопросы в терапии", 1987 г.
  • Повышение квалификации "Актуальные вопросы в терапии", 1991 г.
Еще 9
Участие в ассоциациях
  • Регулярное участие в конференциях по терапии и нефрологии.
Опыт работы
  • В ООО «Ланта» работает с 2016 г. и по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Ланта
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
Терапевт
1200 р
Гастроэнтеролог
1400 р
Нефролог
1400 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1000 р
Гастроэнтеролог
1100 р
Нефролог
1100 р
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