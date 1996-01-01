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  3. Баженова Юлия Евгеньевна
Баженова Юлия Евгеньевна
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Баженова Юлия Евгеньевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1996 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Неврология", ДВГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 6
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
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