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Батыров Ренат Мусеевич
6.0
0
Батыров Ренат Мусеевич
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, Лечебное дело, 1970 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Переподготовка, Акушерство и гинекология, 1972 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
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