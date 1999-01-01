Блохина Людмила Михайловна
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Адреса и стоимость приёма
ул. Краснореченская, 177Б
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Педиатр
По запросу
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1500 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1500 р
Педиатр
1500 р
Вторичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Педиатр
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 161
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1500 р
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1500 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1000 р
Вторичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1000 р
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