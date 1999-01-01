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Блохина Людмила Михайловна
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7

Блохина Людмила Михайловна

Лор (оториноларинголог), Педиатр
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 1999 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Педиатрия", 2000 г.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Оториноларингология".
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Оториноларингология, 2007 г.
  • ИПКСЗ, Оториноларингология, 2012 г.
  • Подтверждение Высшей квалификационной категории по специальности "Оториноларингология" по решению краевой аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Хабаровского края, 2014 г.
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника 17
ул. Краснореченская, 177Б
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Педиатр
По запросу
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1500 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1500 р
Педиатр
1500 р
Вторичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Педиатр
По запросу
Иволга
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 161
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1500 р
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1500 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1000 р
Вторичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1000 р
7 отзывов

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