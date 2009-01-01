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Болотова Жанна Витальевна
6.0
0
Болотова Жанна Витальевна
Терапевт
Стаж 10 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2009 г. окончания.
Сертификат по специальности "Терапия", до 2020 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Центр здоровья
ул. Запарина, 76
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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