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  3. Бондаренко Татьяна Георгиевна
Бондаренко Татьяна Георгиевна
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Бондаренко Татьяна Георгиевна

Зав. лабораторией
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1995 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Клиническая лабораторная диагностика", до 2022 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевой кожно-венерологический диспансер
ул. Ангарская, 5
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