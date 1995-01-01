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Бондаренко Татьяна Георгиевна
6.0
0
Бондаренко Татьяна Георгиевна
Зав. лабораторией
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1995 г. окончания.
Сертификат по специальности "Клиническая лабораторная диагностика", до 2022 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевой кожно-венерологический диспансер
ул. Ангарская, 5
0 отзывов
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