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Брега Дмитрий Валерьевич
6.6
2
Брега Дмитрий Валерьевич
Мануальный терапевт
,
Невролог (невропатолог)
,
Рефлексотерапевт
Стаж 13 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специальность "Лечебное дело", 2004 г. окончания.
Интернатура по специальности "Неврология", 2005 г.
Сертификат по специальности "Нейрохирургия", 2007 г.
Сертификат по Мануальной терапии, 2007 г.
Сертификат по неврологии, 2016 г.
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Курсы повышения квалификации
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Участие в ассоциациях
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Адреса и стоимость приёма
Клинико-диагностический центр
ул. Карла Маркса, 109
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
2 отзыва
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