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  3. Брега Дмитрий Валерьевич
Брега Дмитрий Валерьевич
6.6
2

Брега Дмитрий Валерьевич

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж 13 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специальность "Лечебное дело", 2004 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Неврология", 2005 г.
  • Сертификат по специальности "Нейрохирургия", 2007 г.
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Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Клинико-диагностический центр
ул. Карла Маркса, 109
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
2 отзыва

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