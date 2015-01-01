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Чечурин Сергей Александрович
6.0
0
Чечурин Сергей Александрович
Хирург
Стаж 29 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1980 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Хирургия, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
0 отзывов
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