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Четвергова Елена Петровна
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Четвергова Елена Петровна
Стоматолог
Стаж 28 лет
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Стоматология", 1991 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
"Современные стоматологические материалы и технологии компании 3М (США)"
"Художественная реставрация - мастер класс"
"Мастер курс обучения эдодонтии"
"Нано композиты в реставрации передних зубов"
"Ротационные технологии - новый щаг в современной эдодонтии"
"Эстетическая и функциональная реставрация зубов"
"Комплексный подход к лечению: от эдодонтии к реставрации"
"Функциональные и эстетические особенности реставрации жевательной группы зубов. Восстановление контактного пункта"
"Принципы профилактики приимпланта с использованием современных технологий"
"Эффективное применение ультразвука в эдодонтии"
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Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Аврора-стом
Доступна онлайн запись
ул. Серышева, 56
Консультация взрослых
Стоматолог
Бесплатно
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