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  3. Четвергова Елена Петровна
Четвергова Елена Петровна
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Четвергова Елена Петровна

Стоматолог
Стаж 28 лет
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Стоматология", 1991 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • "Современные стоматологические материалы и технологии компании 3М (США)"
  • "Художественная реставрация - мастер класс"
  • "Мастер курс обучения эдодонтии"
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Адреса и стоимость приёма
Аврора-стом
Доступна онлайн запись
ул. Серышева, 56
Консультация взрослых
Стоматолог
Бесплатно
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