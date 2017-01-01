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  3. Цвигунова Елизавета Дмитриевна
Цвигунова Елизавета Дмитриевна
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Цвигунова Елизавета Дмитриевна

Кардиолог
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Информация о враче
Образование
  • ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, по специальности "Лечебное дело", 2017 г. окончания.
  • Ординатура - ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, по специальности "Кардиология", 2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 25А
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1550 р
0 отзывов

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