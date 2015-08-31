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Денисенко Софья Степановна
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Денисенко Софья Степановна

Эндокринолог
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2012 г. окончания.
  • ДВГМУ, Эндокрионология, 2015 г.
  • Серт. №0127240557940 выдан 31.08.2015, действителен 5 лет
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
Поликлиника №1 Доктора Татьяны Гувва
Доступна онлайн запись
ул. Кавказская, 45/2
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
1600 р
Вторичный приём взрослых
Эндокринолог
1200 р
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