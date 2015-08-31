Денисенко Софья Степановна
Стаж 7 лет
Специализируется в следующих вопросах:
Ожирение, сахарный диабет, зоб Узловой, диабет несахарный, тиреоидит, остеопороз, гипотиреоз, аутоимунный тиреоидит, зоб диффузный токсический.
Ожирение, сахарный диабет, зоб Узловой, диабет несахарный, тиреоидит, остеопороз, гипотиреоз, аутоимунный тиреоидит, зоб диффузный токсический.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Кавказская, 45/2
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
1600 р
Вторичный приём взрослых
Эндокринолог
1200 р
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