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Есина Елена Григорьевна
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Есина Елена Григорьевна
Логопед
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Работает с задержкой речи, нарушением звукопроизношения, ОНР, ЗПР, ЗРР, ФФН, ЛОГОНЕВРОЗ, артикуляционный массаж, дыхательная гимнастика, заключение для комиссий перед детским садом и школой.
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Адреса и стоимость приёма
Невродом
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 138
Первичный приём детей
Логопед
1000 р
0 отзывов
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