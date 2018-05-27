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  3. Фурсова Элина Владимировна
Фурсова Элина Владимировна
6.3
1

Фурсова Элина Владимировна

Зубной врач
Стаж не указан / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровское медицинское училище, «Зубной врач», 1981 г. окончания.
  • Сертификат А№1883929 «Стоматологическая помощь населению", действителен по 27.05.2018 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская стоматологическая поликлиника №22
ул. Краснореченская, 177А
Первичный приём детей
Зубной врач
По запросу
1 отзыв

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