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Фурсова Элина Владимировна
6.3
1
Фурсова Элина Владимировна
Зубной врач
Стаж не указан / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Хабаровское медицинское училище, «Зубной врач», 1981 г. окончания.
Сертификат А№1883929 «Стоматологическая помощь населению", действителен по 27.05.2018 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская стоматологическая поликлиника №22
ул. Краснореченская, 177А
Первичный приём детей
Зубной врач
По запросу
1 отзыв
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