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  3. Гандурова Елена Геннадьевна
Гандурова Елена Геннадьевна
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Гандурова Елена Геннадьевна

Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, Педиатрия, 1984 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №7
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
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