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Гасиленко Константин Константинович
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Гасиленко Константин Константинович

Андролог, Уролог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, лечебное дело, 1989 г. окончания.
  • Интернатура по хирургии в Областной больнице г. Биробиджан, 1990 г. окончания.
  • Первичная специализация по урологии, Уральский институт усовершенствования врачей г. Челябинск, 1991 г.
Курсы повышения квалификации
  • Ультразвуковая диагностика в уронефрологии, Уральский институт усовершенствования врачей, г. Челябинск, 1991 г.
  • «Андрология и сексуальные расстройства, и их хирургическое лечение», Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования, 1994 г.
  • Хирургическое лечение сексуальных расстройств», Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования, 1997 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 1989-2020 гг.- Главный врач, заместитель главного врача, заведующий урологическим отделением, врач-уролог экстренно в Областной больнице г. Биробиджан.
  • С 2020 г. по н.в. – врач-уролог, андролог в Международном медицинском центре «Медикал Он Груп – Хабаровск».
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Адреса и стоимость приёма
Medical On Group
Доступна онлайн запись
ул. Серышева, 34
Консультация взрослых
Андролог
1000 р
Уролог
1000 р
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