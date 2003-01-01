Гасиленко Константин Константинович
Навыки: все виды оперативных вмешательств, эндоскопические операции, ВМП, пластика, андрология, лечение сексуальных расстройств.
В 2003 году награжден почетной грамотой Управления здравоохранения Правительства ЕАО. В 2004 году награжден Почетной грамотой Министра здравоохранения РФ. В 2009 году присвоено звание «Отличник здравоохранения».
В 2003 году награжден почетной грамотой Управления здравоохранения Правительства ЕАО. В 2004 году награжден Почетной грамотой Министра здравоохранения РФ. В 2009 году присвоено звание «Отличник здравоохранения».
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Серышева, 34
Консультация взрослых
Андролог
1000 р
Уролог
1000 р
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