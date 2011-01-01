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  3. Герасьянова Мария Валерьевна
Герасьянова Мария Валерьевна
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Герасьянова Мария Валерьевна

Рентгенолог
Стаж 9 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2011 г. окончания.
  • ДВГМУ, Рентгенология, 2013 г.
  • ДВГМУ, Рентгенология, 2015 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
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