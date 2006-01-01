Жарская Ирина Михайловна
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
УЗИ органов брюшной полости, почек, предстательной железы трансабдоминально и трансректально сердца. Триплексное исследование сосудов конечностей(вен и артерий, головы, шеи, почек. УЗИ поверхностно расположенных органов ( щитовидная железа, молочные железы, лимфоузлы с цветным доплеровским сканированием и эластометрией, слюнные железы). УЗИ костно-мышечной системы и суставов.
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