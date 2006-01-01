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Жарская Ирина Михайловна
5.8
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Жарская Ирина Михайловна

УЗИ-специалист
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ по специальности "Лечебное дело", 1980 г. окончания.
  • Интернатура, 1981 г.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка в ГОУ ВПО ДВГМУ по специальности "Ультразвуковая диагностика", 2006 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
МиРиТ
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 38А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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