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  3. Гладких Регина Анатольевна
Гладких Регина Анатольевна
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Гладких Регина Анатольевна

Инфекционист, Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Специальность Педиатрия, 2008 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 6
Первичный приём детей
Инфекционист
По запросу
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