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  3. Калашникова Нина Владимировна
Калашникова Нина Владимировна
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Калашникова Нина Владимировна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский ордена Трудового Красного Знамени Государственный медицинский институт. Диплом серии ЭВ № 438293 выдан 22.06.1995
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Зав. отделением
По запросу
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