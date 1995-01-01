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Калашникова Юлия Дмитриевна
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Калашникова Юлия Дмитриевна
Массажист
,
Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 23 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Хабаровское Базовое Медицинское Училище, специализация "Сестринское дело", 1995 г. окончания.
Сертификат по специальности "Медицинский массаж", 2017 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
ООО "Инь-янь".
КГБУЗ "Перинатальный центр".
КГБУЗ "Хабаровский специализированный дом ребенка".
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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Гайдара, 13
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
0 отзывов
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