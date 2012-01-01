Касалис Юлия Николаевна

«Теория и практика сказкотерапии», 20 часов. «Дальневосточный институт психологии и психоанализа», г. Хабаровск, 2013 год

«Развитие психики в раннем детском возрасте», 24 часа. «Дальневосточный институт психологии и психоанализа», г. Хабаровск, 2014 год

«Метафорические карты в психологическом консультировании», 16 часов. «Дальневосточный институт психологии и психоанализа», г. Хабаровск, 2017 год