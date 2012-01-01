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  3. Касалис Юлия Николаевна
Касалис Юлия Николаевна
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Касалис Юлия Николаевна

Психолог
Стаж 3 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ФГБОУВО «Тихоокеанский государственный университет», 2012-2017 гг.
  • ЧОУ ДПО «Дальневосточный институт психологии и психоанализа», 2012-2017 гг.
Курсы повышения квалификации
  • «Теория и практика сказкотерапии», 20 часов. «Дальневосточный институт психологии и психоанализа», г. Хабаровск, 2013 год
  • «Развитие психики в раннем детском возрасте», 24 часа. «Дальневосточный институт психологии и психоанализа», г. Хабаровск, 2014 год
  • «Метафорические карты в психологическом консультировании», 16 часов. «Дальневосточный институт психологии и психоанализа», г. Хабаровск, 2017 год
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Адреса и стоимость приёма
Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Доступна онлайн запись
пер. Фабричный, 23А
Первичный приём взрослых
Психолог
1050 р
Первичный приём детей
Психолог
1050 р
Вторичный приём взрослых
Психолог
1050 р
Вторичный приём детей
Психолог
1050 р
Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Доступна онлайн запись
пр. Трамвайный, 5А
Первичный приём взрослых
Психолог
1050 р
Первичный приём детей
Психолог
1050 р
Вторичный приём взрослых
Психолог
1050 р
Вторичный приём детей
Психолог
1050 р
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