Касалис Юлия Николаевна
Стаж 3 года
Принимает детей
Взаимодействую с педагогами и учитываю индивидуальные особенности каждого ребенка во время проведения психологической диагностики. Акцентирую внимание на проблемах ребенка, возникающих в межличностном взаимодействии, в учебной деятельности и в семейной жизни. Специализируюсь в психологическом консультировании, которое может помочь решить возникшие проблемные ситуации и адаптировать ребенка к учебному процессу. Провожу семейные консультации, работаю с парами или индивидуально
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пер. Фабричный, 23А
Первичный приём взрослых
Психолог
1050 р
Первичный приём детей
Психолог
1050 р
Вторичный приём взрослых
Психолог
1050 р
Вторичный приём детей
Психолог
1050 р
Доступна онлайн запись
пр. Трамвайный, 5А
Первичный приём взрослых
Психолог
1050 р
Первичный приём детей
Психолог
1050 р
Вторичный приём взрослых
Психолог
1050 р
Вторичный приём детей
Психолог
1050 р
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