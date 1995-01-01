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Кашкаров Евгений Александрович
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0
Кашкаров Евгений Александрович
Торакальный хирург
Стаж 25 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Специализация "Лечебное дело", 1995 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по Хирургии, 1996 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Торакальная Хирургия, 2007 г.
ИПКСЗ, Торакальная Хирургия, 2014 г.
ИПКСЗ, Организация здравоохранения и общественного здоровья, 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Торакальный хирург
По запросу
0 отзывов
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