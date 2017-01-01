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  3. Кетова Анна Сергеевна
Кетова Анна Сергеевна
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Кетова Анна Сергеевна

Стоматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2017 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Стоматология общей практики, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №25 Ден-Тал-Из
ул. Радищева, 16
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