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Кетова Анна Сергеевна
6.0
0
Кетова Анна Сергеевна
Стоматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2017 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Стоматология общей практики, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №25 Ден-Тал-Из
ул. Радищева, 16
0 отзывов
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