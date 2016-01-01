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  3. Кожаринова Елизавета Александровна
Кожаринова Елизавета Александровна
7.8
3

Кожаринова Елизавета Александровна

Дерматовенеролог
Стаж 2 года
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2016 г. окончания.
  • Сертификат специалиста "Дерматовенерология", действительный до 31.07. 2021 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевой кожно-венерологический диспансер
ул. Ангарская, 5
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
3 отзыва

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