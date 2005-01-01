Кордзаия Екатерина Викторовна
Стаж 7 лет
Проводит профессиональные осмотры, консультации. Выполняет все виды местной анастезии в лечении неосложненных и осложненных форм кариеса. Проводит профессиональную гигиену полости рта, обучает гигиене. Выполняет технику прямой рестарации полости рта (композитные материалы светового отверждения).
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Вахова А.А, 2
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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