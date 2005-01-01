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  3. Кордзаия Екатерина Викторовна
Кордзаия Екатерина Викторовна
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Кордзаия Екатерина Викторовна

Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2005-2010 гг.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Стоматология общей практики", 2011 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Первичная Специализация "Стоматология терапевтическая", 2015 г.
  • "Особенности клинического применения новых материалов 3M ESPE в терапевтической стоматологии и профессиональной гигиене", 2015 г.
  • "Прямая реставрация передних зубов. Эстетика, морфология, функция - ключи к успеху", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Хабаровская стоматология
Доступна онлайн запись
ул. Вахова А.А, 2
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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